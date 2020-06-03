驚險畫面曝！毒鴛鴦衝撞警車狂飆爆胎撞民宅　台中警沿路轟22槍

▲台中第四警分局3日凌晨查緝毒品案，嫌犯車輛失控衝撞民宅。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市第四警分局南屯派出所12名員警，3日凌晨前往北屯區查緝楊姓女毒犯，到場發現楊女後，共犯丈夫陳男見到警方，竟開車衝撞警車後逃逸，見情況危急，警方沿途朝陳車輪胎連開22槍並緊追在後，陳男行駛約1公里後，因爆胎車輛失控撞上民宅，警方立即上前壓制帶回，並循線在陳、楊租屋處查獲大麻、K他命、安非他命等毒品。警訊後分別依違反毒品管制條例、公共危險、妨害公務、偷竊及藥事法等罪嫌移送法辦。

台中市第四警分局南屯派出所掌握情資，查緝涉入毒品案且被通緝的楊姓女子（23歲）及陳姓男子（26歲），巡佐盧旺志、曾吉男，3日凌晨12時許持檢察官核發的拘票，率10名員警前往北屯區崇德路、瀋陽路口埋伏，發現2人正上車準備離開，立即上前盤查，不料陳男一見到警方，竟開車衝撞警車，隨即逃逸。

▲陳男一見到警方，竟開車衝撞警車，隨即逃逸。 （圖／民眾提供）

見情況危急，警沿途朝陳男車輛輪胎分別開了4、6、12槍制止，共計22槍，雙方追逐約1公里，最後陳男因車輛爆胎失控，於遼寧路一段撞上一處民宅，才終於停下。陳男車輛除爆胎外，也因衝撞民宅導致車頭嚴重受損，而遭撞的商家則鐵門凹陷、門外擺放招牌支離破碎，幸無人傷亡。

▲▼ 警車遭撞受損、車門凹陷；陳男車輛除爆胎外，也因衝撞民宅導致車頭嚴重受損。（圖／民眾提供）

警方隨即上前壓制逮捕2人，並在陳男車內查獲K盤一組，經查，2人為夫妻關係；警方循線於2人位於崇德路二段的租屋處搜索，查獲大麻（毛重0.98公克）、安非他命（毛重0.56公克）、K他命（毛重0.45公克）及毒品咖啡包19包（初驗呈二級毒品甲基卡西酮反應）等物。

全案詢畢後，陳男依違反毒品管制條例、公共危險、妨害公務及藥事法、竊盜等通緝案移送；楊女則依違反毒品管制條例移送偵辦。警四分局強調，本案持檢察官核發的拘票到場拘提毒品犯嫌，過程陳男衝撞警方車輛，情況緊急，警方旋即對陳男車輛輪胎開槍制止，後2人因爆胎自撞民宅遭逮，員警符合警械使用時機。

▲遭撞的商家鐵門凹陷、門外擺放招牌支離破碎。（圖／記者白珈陽攝）

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