匯161萬「是投資不是詐騙」！警查出是詐騙帳戶　保住婦人血汗錢

▲員警趕到現場勸阻，婦人表示要將錢匯給朋友作投資，不相信遭詐騙。（圖／鳯林分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮鳳林鎮1名婦人27日下午獨自一人到郵局滙款新台幣161萬元，由於一次匯款金額龐大，引起郵局人員關切，匯款婦人又不願説明大額匯款用途，行員機警立刻通報轄區派出所，員警到場勸阻婦人滙款並協助查證收款帳號確是詐欺案件帳戶，婦人才恍然大悟，直説好險，頻頻向員警及行員道謝，保住她的養老金。

花蓮鳳林派出所27日下午接獲郵局行員通報稱，有一婦人欲辦理臨櫃匯款新台幣161萬元，詢問大筆巨款用途，婦人卻一直不願說出原因執意要匯款，疑似遭詐騙，請警方到場協助了解。為避免婦人財產損失，警員偕同偵查佐迅速趕赴現場查看。

▲員警當場查出是「詐騙帳戶」，婦人才恍然大悟遭到詐騙並頻頻向員警及行員道謝。

員警趕到現場詢問婦人匯款用途，婦人僅表示要將錢匯給朋友作投資，員警不斷告知婦人可能遭到詐騙，但婦人仍不聽勸阻，堅持要行員幫忙匯款，員警立即協助查證，發現該帳戶已被通報為詐欺案件帳戶，婦人才驚覺原來自己是遭詐騙，還好警方及時趕到，成功攔阻婦人匯出大筆款項。



鳳林分局長黃國師表示，分局所屬派出所與轄區內各金融機構皆建立了完善的反詐騙通報網，當金融機構行員發現民眾提（匯）款令人可疑，會立即通知轄區派出所處理。近年詐騙案件層出不窮，提醒民眾平時若有遇到可疑人士或接到不明電話，都應先撥打165防詐騙專線進行求證，才不會成了歹徒口中的肥羊。

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