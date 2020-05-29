8旬老父都知是詐騙　「投資大師」誆「7萬變123萬」無業男險遭騙

▲男子誤信網路投資大師，到銀行要匯款，員警與老婦勸說下他才驚覺遭詐騙。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

許姓男子因無業，認識自稱「投資大師」的網友，誆稱「只要匯7萬，就能馬上領到123萬」。他誤信到銀行準備匯款，在機警行員、員警與老父勸說下，才驚覺自己險遭詐騙。警方表示，任何事跟錢沾邊，只要遵守「防詐3原則」，就可免於遭詐騙。

霧峰警分局國光派出所27日接獲兆豐銀行大里分行通報，稱有一名44歲許姓男子到銀行臨櫃，要匯款7萬元給別人「投資」，卻不認識對方。行員認為有異，通知許男已80歲高齡的父親查證，他卻因為找不到兒子，也向警方求助。當時執行巡邏勤務的巡佐楊泱清、警員蔡欣宜，立刻會同許父趕往現場了解。

許男在警方詢問下才說，他因為現在沒工作，日前在網路上認識一位自稱「老師」的人教他投資。他想靠投資賺錢，對方告訴他「只要匯7萬，就能馬上領到123萬」，可以幫他投資，他才決定匯款。

員警與許姓老父在場勸說許男稱，這是常見的「投資型詐騙」手法，千萬不要相信對方。好說歹說下，許男才相信自己真的遭詐騙，事後父子倆感謝員警和行員的幫忙，才不致讓辛苦存的積蓄化為烏有。

霧峰分局呼籲，近期詐騙手法推陳出新，民眾如遇到跟「錢」有關的事情，可依照「防詐3原則」，一要冷靜，二要仔細聽對方說什麼，三要小心求證。可打165反詐騙專線，以免無端造成財物損失。

►年輕好簡單～～



【更多新聞】

►「妳沒戴安全帽！」 噁男假扮警察伸舌進女移工口腔「做酒測」

►機車擦撞奧迪成刮刮樂 車主出來關心…他回「沒事沒事」轉頭騎車快閃

►戀物癖大叔偷正妹女鞋「凌晨歸還」 遭勇爸活逮！他「土下座」求饒