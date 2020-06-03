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快訊／毒蟲開車衝撞警車！警朝輪胎猛開22槍　車輛失控撞上民宅

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▲▼ 。（圖／記者許凱彰翻攝）

▲台中第四警分局3日凌晨查緝毒品案，嫌犯車輛失控衝撞民宅。（圖／記者許凱彰翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市北屯區晚間傳出槍響，台中市第四警分局南屯派所主動偵辦毒品案，於3日凌晨12時許在崇德路、瀋陽路口發現掌握情資中的犯嫌陳男及楊女，見2人上車時上前盤查，不料陳男為躲避查緝，竟開車衝撞警用偵防車後逃逸，警方沿途對陳男車輛輪胎開了22槍，並尾隨在後，陳男最後因爆胎失控衝撞商家民宅，警方即上前壓制逮捕，目前漏夜偵訊中。訊後將依毒品、公共危險、妨礙公務等罪嫌移送台中地檢署偵辦。

台中市第四警分局南屯派出所掌握毒品案情資，指犯嫌陳男（26歲）與楊女（23歲）3日凌晨12時許將出現在北屯區崇德路、瀋陽路口，警即派出10名警力、3輛偵防車前往查緝。

▲▼ 。（圖／記者許凱彰翻攝）

▲警方派出10名警力、3輛偵防車前往查緝。

警方到場果然發現2人，便欲上前盤查，不料陳男一見到警方，竟開車衝撞警車拒捕逃逸，其中一輛偵防車因此受損、車門凹陷，警方見情況危急，便朝陳男車輛輪胎開槍喝止，但陳男仍持續逃逸約1公里，行駛至遼寧路一段時，因爆胎失控撞上一處商家民宅，才終於停下。

追緝過程中警方依警械使用條例射擊共開了22槍，陳男車輛除爆胎外，也因衝撞民宅導致車頭嚴重受損，而遭撞的商家則鐵門凹陷、門外擺放招牌支離破碎，幸無人傷亡。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲其中一輛偵防車因此受損、車門凹陷。（圖／民眾提供）

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲遭撞的商家鐵門凹陷、門外擺放招牌支離破碎。（圖／記者白珈陽攝）

警方見犯嫌車輛停下，隨即上前壓制逮捕，將2人帶回所內漏夜偵訊。訊後，將依毒品、公共危險、妨礙公務等罪嫌移送台中地檢署偵辦。

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