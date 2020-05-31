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這篇不能鎖鄭太太！蘇巧慧直擊鄭運鵬開箱：我可以翻白眼嗎？

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記者黃巈禾／台北報導

立法院第10屆第1會期29 日落幕，民進黨立委蘇巧慧在最新一集的Youtube節目《巧之Way》，邀請民進黨立院黨團幹事長鄭運鵬，為大家盤整本會期立院通過的重要法案與工作重點，但蘇巧慧一路被鄭運鵬的玩具收藏吸引，直擊各種「這篇鎖鄭太太」的真相，還參與最潮鋼彈開箱，在最後一秒吐出「我可以翻白眼嗎」的結語，笑歪現場所有人。

▲▼蘇巧慧在Youtube節目《巧之Way》，邀鄭運鵬為大家盤整本會期立院通過的重要法案，還一起開箱最潮鋼彈。（圖／Youtube／蘇巧慧）

▲蘇巧慧邀鄭運鵬為大家盤整本會期立院通過的重要法案，還一起開箱最潮鋼彈。（圖／Youtube／蘇巧慧，下同）

鄭運鵬熱愛 ACG 文化在台灣政壇出了名，蘇巧慧早有耳聞，不過這回直擊還是很震撼，她首先被「磁浮無敵鐵金剛」鎖住目光，接著一同開箱「鋼彈頭型眼鏡盒」，看見設有 6 副眼鏡的收納空間時，忍不住說「無法想像我先生買這個回來，我要做什麼表情」，鄭運鵬立刻補充「這就是男人夢想，把眼鏡放進鋼彈盒裡」，只見一旁幕僚搶著脫眼鏡體驗。

▲▼蘇巧慧在Youtube節目《巧之Way》，邀鄭運鵬為大家盤整本會期立院通過的重要法案，還一起開箱最潮鋼彈。（圖／Youtube／蘇巧慧）

▲▼蘇巧慧在Youtube節目《巧之Way》，邀鄭運鵬為大家盤整本會期立院通過的重要法案，還一起開箱最潮鋼彈。（圖／Youtube／蘇巧慧）

延續著開箱的歡愉氣氛，蘇巧慧把握機會分享「立委夢想」，因為延宕20年的《公共衛生師法》，終於在她與其他同仁的努力下於本會期通過，顯見公衛專業在現代社會存在之必要，而鄭運鵬則說，本會期印象最深的政黨協商，就是處理新冠肺炎的特別預算，「這不只對台灣有意義，全世界也都在看」。

▲▼蘇巧慧在Youtube節目《巧之Way》，邀鄭運鵬為大家盤整本會期立院通過的重要法案，還一起開箱最潮鋼彈。（圖／Youtube／蘇巧慧）

同時，蘇巧慧也問到幹事長作為黨團三長的職務，鄭運鵬秒回「代表你們去跟人家吵架」，蘇巧慧則笑答「還有翻譯老柯（立委柯建銘）的話」。

▲▼蘇巧慧在Youtube節目《巧之Way》，邀鄭運鵬為大家盤整本會期立院通過的重要法案，還一起開箱最潮鋼彈。（圖／Youtube／蘇巧慧）

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