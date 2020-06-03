蔡英文乾兒子醉倒快車道被輾斃？　總統府還原真相

▲總統蔡英文。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

前立委朱高正之子朱仰丘，在今年1月間酒醉路倒在快車道上，遭到後方車輛輾斃；而朱高正在接受媒體訪問時自爆，這是總統蔡英文的乾兒子。對此，總統府3日下午駁斥，強調蔡英文並沒有乾兒子，對於年輕生命的不幸逝去，她也感到哀痛與不捨。

總統府發言人張惇涵表示，蔡英文與朱高正妻子裘女士，確實是同班同學，也是熟稔的好友，過去也曾見過其兒子。當年裘女士過世時，蔡英文也曾表達若有需要，她可以協助照顧，但蔡英文並沒有乾兒子，對於年輕生命的不幸逝去，總統也感到哀痛與不捨。

府方幕僚私下表示，這個傳言早在蔡英文還在擔任主席時就曾經被詢問過，媒體不應為了流量或者其他理由非把一件沒有的事情牽連上，這對已經不在世上的人不公平，新聞處理上也違背了基本倫理。

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