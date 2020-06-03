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三倍券好眼熟！神人PO截圖「動森是先知阿~」　鄉民笑洗版：抄半套喔

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▲▼行政院振興券記者會。（圖／記者黃克翔攝）

▲振興三倍券7月15日正式上路。（圖／記者黃克翔攝）

記者周亭瑋／綜合報導

振興方案爭議不斷，行政院2日正式定名「三倍券」，讓民眾用1000元買到「一本3000元現金券」。就有網友發現，這個概念與《集合吧！動物森友會》中的發財樹極為相似，再度掀起討論。

這本3000元現金券內含5張200元券、4張500元券，可使用在實體店面、護髮美甲、餐廳、百貨、書店、夜市、市場、旅遊住宿等。不過，當然也有無法使用的範圍，包括電商、繳稅、繳罰單、規費、菸品、保單、股票、國民年金、卡費、禮券、儲值等。

請繼續往下閱讀...

其中，有兩種管道可購買，其一是7月1日起，透過網路預購，15日再到4大超商領券；另一種則是7月15日後，直接到任一郵局購買。

▲三倍券好眼熟！神人PO截圖「動森是先知阿~」。（圖／翻攝自PTT）

▲遊戲裡有一種發財樹，與三倍券概念相似。（圖／翻攝自PTT）

消息一出，掀起熱烈討論，就有網友看完在PTT發文直呼，「動森是不是先知啊？」他表示，遊戲中有一種發財樹，當在地上看到金光的洞，要先埋1000元進去，等4天之後，樹上就會長3000元給你，「可以讓你去商店買日用品、衣服，振興狸克跟棉兒的經濟，唯一不同的是，可以用在NOOK電商購物。」

鄉民看完紛紛熱烈留言，「玩動森 拚經濟」、「可是動森給的是現金」、「我都埋1萬給3萬耶」、「抓到！光頭致敬動森」、「被抓到了...笑死」、「原來抄動森的」、「動森引領潮流」、「我還真的情願他抄完整一點」。

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