家樂福結帳！驚見前方客人是VIP　回家查門檻「年消費滿10萬」秒呆：怎麼買

▲家樂福設有VIP制度。（圖／記者蕭筠攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

家樂福（Carrefour）是來自法國的大賣場，也是許多人採購日用品的好去處。有網友在PTT的Gossiping板上問卦「家樂福VIP會員」，說他前幾天去買咖啡，排隊結帳的時候聽到前面的人說「這樣又有VIP會員了」。結果回家一查，發現家樂福的VIP會員條件，竟然是一年消費滿10萬元，「怎麼買才能一年花10萬在家樂福？」

看到貼文後，其他網友紛紛留言，認為這個門檻很好到達，「每個月1萬」、「買個電視、洗衣機之類的 ，有很難嗎」、「10萬很容易吧？日用品食物習慣買的話」、「10萬還好吧？一個4口家庭常買的話，一年差不多可以買到這額度」、「買家電機車很容易就有了。」

請繼續往下閱讀...

也有人表示，「10萬要幾乎生活用品都在那裡買才容易達成啦」、「10萬要一家4口都在那邊才有可能啦！食材鮮乳買一買，一個月也不可能破3000」、「消耗品之外，可能要買一些電器類的比較容易。」

▲原PO好奇，要怎麼買才能一年在家樂福消費達10萬元。（圖／記者蕭筠攝）

據悉，家樂福去年曾在粉絲專頁貼文，「年度累積消費金額達10萬元晉升VIP會員！」公布3項VIP專屬好禮，包括「每200點紅利點數可折抵店內消費1元（好康卡會員300點紅利點數抵店內消費1元）」、「生日『當月』最高結帳金額贈點數20倍（最高回饋100萬點，20倍點數已含原本1倍）」、「購物當天不限金額可享免費停車（實際停車優惠依各店公告為主）」。

不過日前家樂福有調整會員權益，2020年3月1日起，消費每1元累積1.5點紅利點數、生日點數30倍、享免費宅配到府服務、購物當天消費不限金額可享免費停車2-6小時。

就有網友發文，說家樂福給VIP特權，以前還號稱店長可以陪伴購物、停車停到爽，但現在改了一些，直呼「最吸引人應該就200紅利折1元吧？以及偶爾會有VIP專屬價格，不過這次一改，結果變成跟一般信用卡用戶一樣，300才能折1塊，吸引力大減。」