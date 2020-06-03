丁怡銘談三倍券順口曝：保養品買得比老婆多

▲行政院發言人丁怡銘。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

隨著國內疫情趨緩，行政院2日宣布「振興三倍券」7月1日開放預購、7月15日領取使用至今年12月31日，屆時民眾可「花1千領3千」。行政院發言人丁怡銘3日上廣播節目談論振興三倍券議題時，就順口曝自己會買保養品，「買得比我老婆還要多」。

主持人先是詢問丁怡銘，在振興三倍券領取規則上，中低收入戶不需要自付1千元是否算部分排富？丁怡銘指出，為了減少中低收入戶負擔，政府直接匯款1千元，他們可以選擇各種方式使用三倍券，且這些人的存摺也會寫上「換三倍券」，如此他們就知道可以拿這筆錢去兌換，不會覺得莫名其妙。

▼行政院2日公布，政府將直接匯款給中低收入戶1千元，註記「換三倍券」。（圖／行政院提供）

隨後主持人問「他不換要退還給你們嗎」時，丁怡銘就順口透露，「不用啦！會換啦！我那天去買保養品，買3千送2百」，大排長龍，而且「我常常買，買得比我老婆還多」。

此外，對於是否政府在7月1日就將1千元匯入中低收入戶的戶頭，丁怡銘表示「會再找個時間匯款」，而上一波在擴大紓困方案上，已經給中低收入戶每個月1500元，共4500元的補助，「所以他們都有帳戶了，沒有帳戶的人我們也透過這一波，已經找到發錢方式，沒有問題的」，如果他們沒有使用這1千元，「不用退，但我們會一直提醒他，1千換3千這麼好康的事情，趕快去做」。

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