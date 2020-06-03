台大去年畢典頒獎時竟播大陸海軍軍歌　校方回應了

▲台大去年畢業典禮竟出現中國海軍軍歌《人民海軍向前進》。（圖／台大提供）

記者崔至雲／台北報導

六月正逢各校畢業季，但有台灣大學學生在回顧去年畢業典禮影片時，驚然發現，在畢典頒獎的過程中，竟然撥放中國海軍軍歌《人民海軍向前進》。學生會對此表示，雖然畢業典禮等大型活動都是外包請廠商製作，但校方也疏於留意，呼籲未來應仔細審核，防止校園被中國滲透。

台大學生會長凃峻清說明，自己系上學長因平時喜歡關注這類音樂，才會忽然發現去年的畢業典禮頒獎橋段配樂為中國海軍軍歌，認為雖然畢典流程都是外包給廠商，但校方也應對校園中的中國元素滲入做好防備。

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▲校方回應，己與廠商連繋確認，廠商表示係因一時不查，向本校鄭重道歉，並將重新後製該段音樂。（圖／台大提供）

凃峻清也說，這陣子校園裡也發生一些有中國產品滲入的狀況，項是教務處日前抽獎品採購小米產品等狀況，因此，呼籲校方應全面檢視各種活動中可能出現中國產品、歌曲等狀況，更應排點所有廠商使用這些中國產品背後的因素，避免校園成為滲透的目標。

對此，台大校方也回應，針對此事，本校舉辦畢典單位己與廠商連繋確認，廠商表示係因一時不查，向本校鄭重道歉，並將重新後製該段音樂。

