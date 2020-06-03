《華郵》踢爆「司法部長下令」警射催淚彈、橡膠子彈強勢清場：把它完成

▲美國總統川普從鎮暴警察排成的人牆之間走過。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國因「佛洛伊德之死」而上街示威的民眾，仍聚集在白宮外圍；司法部官員透露，總統川普1日要發表演說前，下令員警發射橡膠子彈、催淚彈強勢清場的人，正是司法部長巴爾（William Barr）。消息一出，隨即引來一片撻伐。

根據《華盛頓郵報》報導，美國公園警察（U.S. Park Police）及其他部門的員警，1日下午對著拉法耶特廣場周遭，高舉雙手和平示威的群眾，使用催淚彈、橡膠子彈及警棍，甚至騎在馬背上驅逐被追逐人群。

強勢清場後，特勤局人員立刻團團圍起該區域，為總統川普行經廣場到白宮對面的聖約翰公會教堂開路。





▲▼警方對和平示威群眾強勢清場，並闢出一條道路。（圖／路透）

警方強勢清場的行為在當天就被視為過度且不必要，白宮則直截了當的表示，因為華盛頓哥倫比亞特區的宵禁在晚間7點開始，才會下令進行驅逐；然而到了周二（2日），司法部的2名官員卻透露，驅逐的決定早在上周日晚間，或是1日稍早就已經做出。

匿名官員指出，司法部長巴爾全程參與該項決策，要在拉法耶特廣場周圍清出空間，但巴爾當天下午視察情況時，卻發現人群仍在那裡聚集，因此下令執法人員強勢清場，「需要把這件事情做好，把它完成。」

下令警方暴力對待和平示威者的竟然是司法部長，消息傳出後引起譁然，批評的輿論也隨之洶湧。報導指出，記者想和其他數名司法部人員詢問情況，卻全數遭到拒絕；白宮女發言人以及特勤局也拒絕就此評論。公園警察發言人表示，將會發出一項聲明，但目前無可奉告。