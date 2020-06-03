洗完澡酒店浴室門「砰~」炸開！OL雪背佈滿駭人血痕　一看賠償額傻了

▲浴室玻璃門突然炸了 。（圖／看看新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

四川成都一名魏姓年輕女子近日到重慶出差，入住重慶市渝北區一間酒店，但洗澡時突然聽到「砰」一聲巨響，下秒浴室門應聲爆開，她身上多處遭玻璃割傷，流出駭人鮮血。

▲背部被玻璃割花 。（圖／看看新聞）

據《看看新聞》報導，魏女從成都到重慶出差，5月27日入住了渝北區的一家酒店，28日一早她在浴室洗完澡，但接下來一幕讓她驚呆了，「正要出來的時候，我聽到砰的一聲，玻璃門突然就炸了。」碎裂的玻璃滑門劃傷了魏女的臀部、小腿等，背上更是有超長血痕，因傷口不能沾水，她出事後不僅不能洗澡，且走路時傷口拉扯疼痛。

▲小腿上的傷口 。（圖／看看新聞）

隨後，酒店將魏女送到附近的醫院診治，並支付醫療費用當天下午，酒店還向魏女士支付了1000元（人民幣，下同）的慰問金。但魏女表示，自己受傷後需要休養一段時間，每天的誤工費、營養費，再加上交通費、後期治療費、精神損失費等，向酒店索賠1萬多元。

▲玻璃門裂開 。（圖／看看新聞）

對此，酒店方便表示難以接受，「發生意外我們確實覺得抱歉，受傷當天我們支付了1000元的賠償金，原計劃再支付2000元的賠償金，另外（酒店）保險賠付下來後，誤工費這些也會付給她。」此外，酒店還承諾免除2天的住宿費，並額外贈送7天的食宿，不過因雙方對賠償方案沒有達成一致，2000元賠償金暫未給付，目前雙方仍在協商當中。

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