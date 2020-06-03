扯！新北評鑑優等公托爆虐童　5天關鍵監視畫面遭刪除

▲新北評鑑優等托嬰中心爆虐童。（圖／議員張維倩提供）

記者羅婉庭／新北報導

新北市樹林區文林共托嬰中心被檢舉管教不當，包括孩童被老師用手臂夾住脖子，孩童雙腳懸空2秒後才放下，還以孩童被拖行、摔地及用力掐臉等行為，監視器畫面卻遭刪除。

民進黨新北市議員張維倩、張錦豪3日於市議會聯合質詢，要求社會局針對托嬰中心粗暴管教的行為查清真相，給予家長交代。

張維倩表示，文林托育中心評鑑優等，卻發生虐童行為，且涉案老師高達三人，因此質疑該中心有更多不法情節，要求社會局釐清所有疑慮。

張維倩指出，承攬該托嬰中心的業者為「土城幼兒教保協會」，在新北市總共承攬5間、桃園2間，懷疑不當的老師在7間托嬰中心輪調。

張錦豪指出，家長發現孩童不願意去學校，前往公托中心要求提供監視器畫面，當時托嬰中心提供了一段，事後再要求當周其他畫面，卻發現5月26日到5月30日的關鍵影片都遭到刪除，業者稱「機器有問題、不小心刪除」，因次協請警察局還原；社會局也回應，願意將還原後監視影像提供給家長做釐清。

▲新北公共托嬰中心不當管教，監視器畫面卻遭業者刪除。（圖／議員張維倩提供）

▲新北評鑑優等托嬰中心老師用手臂夾著孩童脖子，使其懸空（圖／議員張維倩提供）