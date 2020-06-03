新北優等公托「虐童」3師立即解聘　社會局怒：絕不容害群之馬

記者羅婉庭／新北報導



新北市樹林文林公共托育中心發生對幼兒施暴，新北市政府社會局在深入調查了解之後，立即將涉案的3名托育人員解聘，並依兒少權法進行裁處。

社會局長張錦麗3日表示，相信每位托育人員都是以最大的愛心和耐心來帶領幼兒，絕不容許極少數害群之馬影響公托品質，以保障家長送托需求及權益。

文林公托一名家長於5月27日至中心表示，因幼兒回家有情緒問題，希望了解5月26日在中心托育情形，並於6月2日上午至中心，由主任偕同家長觀看監視器畫面。

社會局兒童托育科接獲通報後，2日傍晚由副局長許秀能及兒童托育科長林秀穗等到場詳細了解案情，發現可愛班托育人員在照顧上有動作過當情形，在晚間與可愛班所有家長溝通說明後，社會局隨即召開緊急會議。

社會局長張錦麗表示，公托是新北市政府重要的品牌，絕不容許極少數害群之馬破壞，無論公托或私立托嬰中心，市府都有定期專業課程培力、專家學者輔導訪視，以及不定期稽查，為了維持並提升照顧品質及托育安全，今年6、7月間將再調訓所有托嬰中心的主管，以加強各主管人員托育安全的預防及危機處理能力。

副局長許秀能表示，為保障家長持續送托需求及權益，即刻起解聘該班3名托育人員，並自6月3日起，由文林公托中心主任協調其他中心支援。

許秀能指出，原3名涉及過當對待的托育人員，於6月3日中午前完成陳述意見後，社會局依違反兒童及少年福利與權益保障法第49條：「對兒童為不正當之行為」，依情節輕重，分別裁處6萬、9萬、12萬元罰鍰，並不得擔任兒少福利機構之負責人或工作人員3年、4年、5年。

許秀能表示，至於文林公托中心事前未善盡管理督導之責，事後又未依法立即通報，社會局依據同法第83條：「妨害兒童身心健康」裁處中心（機構）24萬元罰鍰。其他中心主任等3名相關人員，未及時通報，違反同法第53條，亦各裁處6萬元罰鍰。社會局並要求中心務必執行走動式進班管理，以及加強托育人員的教育訓練。

▲新北評鑑優等文林托嬰中心三位老師虐童。（圖／議員張維倩提供）





▲民進黨新北市議員張錦豪、張維倩。（圖／記者羅婉庭攝）

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