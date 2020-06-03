被問川普揚言派兵…杜魯道「尷尬定格20秒」　專家：美國不再散發光芒

▲ 加拿大總理杜魯道。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

「佛洛伊德之死」掀起的全美暴動越演越烈，華府執法部門動用橡膠子彈及催淚瓦斯，驅離白宮外的和平抗議者，讓總統川普（Donald Trump）可以步行穿越示威現場，在教堂前拍照。各界對於執法部門對民眾動武一事看法不一，儘管是美國的長期盟友加拿大，總理杜魯道（Justin Trudeau）日前被問及此事時也沉默不語長達20秒。

加拿大廣播公司（CBC）記者日前詢問杜魯道對川普揚言動員軍隊平亂、美國警察對白宮外示威者發射催淚彈的看法，杜魯道沉默20秒後終於開口，「我們都驚恐地看著美國發生的一切。現在是該讓人們團結的時刻，但也是個傾聽的時刻。也是時候了解到，儘管過去幾年來、幾十年來有所進步，不公正依然存在」，未正面批評川普。

英國智庫皇家聯合研究所（RUSI）研究員梅拉爾（Ziya Meral）則表示，「儘管美國有種種缺點，仍代表許多我們深有同感的理想。如今我們正目睹美國倒向混亂、糟糕的治理、社會摩擦、糟糕的治安和領導能力。這座山巔之城不再鼓舞人心，也不再散發光芒。」

▲ 白宮外圍警察1日強勢清場。（圖／路透）

英國媒體《中東眼》土耳其駐地記者索魯（Ragıp Soylu）在推特上嘲諷，「恭喜美國！你們已經加入不能在總統府外和平示威的中東國家行列。」紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）更坦言，美國的情況讓她受到驚嚇。

1日警方清場時正在現場的澳洲最大新聞台「第7頻道新聞網」記者布雷斯（Amelia Brace）表示，「他們（執法人員）豪不關心、不分青紅皂白，沿著那條街追趕我們，向每個人發射橡膠子彈，現在有催淚瓦斯。我們被包圍了。」

七號電視網（Seven network）新聞與公共事務聯絡部門主管麥克弗森（Craig McPherson）指出，他的新聞團隊受到的攻擊令人髮指，「簡直是肆無忌憚的暴行。」據他所說，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）已經和駐華盛頓大使館取得聯繫。澳洲外交部長佩恩（Marise Payne）2日受訪時表示，當局正在評估華盛頓與芝加哥的旅行建議。

與此同時，美國駐澳洲大使館則試圖向澳洲保證，川普政府支持新聞自由。美國駐澳大使柯爾瓦豪斯（Arthur B. Culvahouse Jr.）在推特上表示，「新聞自由是澳洲和美國人珍視的權利。我們認真看待記者，仍然堅定地致力於保護記者，同時保證人人享有法律保障的平等與正義。」

▲ 川普針對示威發表演說後於聖約翰公會教堂 （St. John`s Episcopal Church）前拍照。（圖／路透）

歐盟外交政策負責人豐特列斯（Josep Borrell）2日指責，美國不該以這種方式使用他們的能力，稱之為「濫用權力」，必須予以譴責。歐盟一天前才表示，希望「所有問題」能在「完全尊重法治與人權的情況下迅速解決」，使用他們過去面對葉門、敘利亞及烏克蘭等動盪地區議題時經常使用的措詞。

此外，向來與美國為敵的中國也抓準時機攻擊。中國國內輿論指責美國的虛偽，「一面指責北京遏制香港的自由，一面在國內做類似的事情。」《環球時報》總編胡錫進2日發表評論批評，「這些美國政客真是冷酷無情。他們譴責港警，只因他們使用催淚彈和高壓水槍對付暴徒。而美國的動亂才開始幾天，但在和平對話的努力開始以前，警察就已經開始對抗議者開槍了。」

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