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選美妻提離婚「要求改名」切割白人警　房產全都要…細節曝光！

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▲▼白人警察蕭文（Derek Chauvin）的妻子凱莉（Kellie）。（圖／翻攝自臉書Kellie Chauvin）

▲凱莉希望結束婚姻關係。（圖／翻攝自臉書Kellie Chauvin）

記者丁維瑀／綜合報導

美國明尼亞波利斯（Minneapolis）前警察蕭文（Derek Chauvin）以膝蓋壓死非裔男子佛洛伊德（George Floyd），他不僅失去職位，婚姻也出現重大危機。他的妻子凱莉（Kellie Chauvin）訴請離婚，相關文件如今浮出更多細節，她除了要求更改姓氏，兩人共有的財產也必須經過公平分配。

CNN報導，文件顯示，就在蕭文被以三級謀殺罪、二級過失殺人罪起訴前一天，凱莉5月28日與老公分居，兩人於2010年6月結婚，因此這段「婚齡」還不到完整的10年。訴狀中提到「無法挽救的婚姻破裂」，字字句句可見這段關係已難以修補。

▲▼明尼斯亞波利斯警員紹文（Derek Chauvin）用膝蓋壓死非裔男子佛洛伊德（George Floyd）。（圖／路透）

▲蕭文被認為執法過當，引發全美怒火。（圖／路透）

凱莉透過文件表明，她想改變自己的姓氏；據了解，她以前的姓名為Kellie Thao、Kellie Xiong。另外，針對夫妻倆位於明尼蘇達州橡谷（Minnesota）、佛州溫德米爾（Windermere）等地的房產，凱莉還要求獲得所有的相關權利與產權。

根據文件，凱莉也要求對兩人共有的車輛、銀行帳戶進行公平分配，不過，她不會尋求贍養費，因為她作為經紀人，經濟上已經獨立，不需依靠蕭文。

凱莉出生於寮國，她的家人逃出難民營後，她便搬到美國威斯康辛州，在之前的婚姻關係中育有兩名孩子。她與蕭文是在一間醫療中心結識，當時男方帶著一名嫌犯來做健康檢查，女方則是在機構內工作。

外型亮麗的凱莉曾於2018年參加明尼蘇達州選美大賽，她的平台致力於替警察、軍人採買雜物，救助動物，也與苗族女性的團體合作。

自訴請離婚後，凱莉一直都未發表公開聲明，不過她的代表律師提到，她對於佛洛伊德的遭遇感到震驚，也向佛洛伊德的親朋好友表達真摯的同情。

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