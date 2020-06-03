5縣市亮「高溫黃燈」飆36度　周六起變天！降雨熱區曝光

▲陳伊秀說，今午後熱對流比較零星，侷限在山區或近山區，而大台北、宜蘭近山區平地也有機會下到雨。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員陳伊秀表示，未來一周天氣以午後雷陣雨為主，但周六到下周二西南風影響，中南部除了午後之外，其他時間也有局部短暫陣雨或雷雨。氣象專家吳德榮說，周日、下周一移動性鋒面掠過北部海面，直接影響的機率大幅降低，台灣附近水氣增多，大氣不穩定，對流發展機率提高，尤其在午後。

氣象局對5縣市發布「黃色燈號」高溫資訊，天氣晴朗炎熱，今天（3日）中午前後花蓮縣、台東縣縱谷，台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷為黃色燈號。而黃色燈號代表有機會出現36度以上高溫。

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陳伊秀接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天（3日）各地為多雲到晴，午後熱對流比較零星，侷限在山區或近山區，但量質不多，而大台北、宜蘭近山區平地也有機會下到午後雷陣雨。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

陳伊秀說，未來一周天氣大致差不多，以午後雷陣雨為主，不過，周六到下周二西南風影響，中南部除了午後之外，其他時間也有局部短暫陣雨或雷雨；至於各地高溫都有32度以上，甚至33、34度，而中南部周日到下周二因降雨，高溫略降至30至32度，還是比較悶熱。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今至周五滯留鋒在東海至台灣北部海面一帶南北徘徊，台灣都在暖氣團內，天氣晴朗、炎熱如夏；最新各國模式模擬皆顯示，下波鋒面是移動性的，且因南方氣團的強度調整得比原模擬強，鋒面約在周日、下周一掠過北部海面，直接影響的機率已大幅降低，但各國模式模擬皆持續調整中，其影響程度應繼續觀察。

吳德榮進一步分析，今至周五低層水氣少、大氣穩定，各地晴朗炎熱，最高溫將升至36度以上，部分山區午後有零星短暫陣雨的機率；周六各地多雲時晴、持續偏熱，西南風帶進的水氣漸增，午後對流在山區發展，部分平地有受到影響的機率，西南部清晨亦有局部短暫降雨的機率。

吳德榮表示，周日、下周一移動性鋒面掠過北部海面，直接影響的機率大幅降低，台灣附近水氣增多，大氣不穩定，對流發展機率提高，尤其在午後，無鋒面後涼空氣，高溫僅因雲多降雨而小幅下降，天氣仍偏熱；下周二鋒面東移，脫離台灣附近，各地恢復晴朗炎熱，山區午後有局部短暫陣雨的機率。