　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

5縣市亮「高溫黃燈」飆36度　周六起變天！降雨熱區曝光

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲中央氣象局發豪大雨特報，全台強降雨明顯。豪雨,梅雨,豪大雨,下雨,雷雨,大雨特報（圖／記者林敬旻攝）

▲陳伊秀說，今午後熱對流比較零星，侷限在山區或近山區，而大台北、宜蘭近山區平地也有機會下到雨。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員陳伊秀表示，未來一周天氣以午後雷陣雨為主，但周六到下周二西南風影響，中南部除了午後之外，其他時間也有局部短暫陣雨或雷雨。氣象專家吳德榮說，周日、下周一移動性鋒面掠過北部海面，直接影響的機率大幅降低，台灣附近水氣增多，大氣不穩定，對流發展機率提高，尤其在午後。

氣象局對5縣市發布「黃色燈號」高溫資訊，天氣晴朗炎熱，今天（3日）中午前後花蓮縣、台東縣縱谷，台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷為黃色燈號。而黃色燈號代表有機會出現36度以上高溫。

請繼續往下閱讀...

陳伊秀接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天（3日）各地為多雲到晴，午後熱對流比較零星，侷限在山區或近山區，但量質不多，而大台北、宜蘭近山區平地也有機會下到午後雷陣雨。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

陳伊秀說，未來一周天氣大致差不多，以午後雷陣雨為主，不過，周六到下周二西南風影響，中南部除了午後之外，其他時間也有局部短暫陣雨或雷雨；至於各地高溫都有32度以上，甚至33、34度，而中南部周日到下周二因降雨，高溫略降至30至32度，還是比較悶熱。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今至周五滯留鋒在東海至台灣北部海面一帶南北徘徊，台灣都在暖氣團內，天氣晴朗、炎熱如夏；最新各國模式模擬皆顯示，下波鋒面是移動性的，且因南方氣團的強度調整得比原模擬強，鋒面約在周日、下周一掠過北部海面，直接影響的機率已大幅降低，但各國模式模擬皆持續調整中，其影響程度應繼續觀察。

吳德榮進一步分析，今至周五低層水氣少、大氣穩定，各地晴朗炎熱，最高溫將升至36度以上，部分山區午後有零星短暫陣雨的機率；周六各地多雲時晴、持續偏熱，西南風帶進的水氣漸增，午後對流在山區發展，部分平地有受到影響的機率，西南部清晨亦有局部短暫降雨的機率。

吳德榮表示，周日、下周一移動性鋒面掠過北部海面，直接影響的機率大幅降低，台灣附近水氣增多，大氣不穩定，對流發展機率提高，尤其在午後，無鋒面後涼空氣，高溫僅因雲多降雨而小幅下降，天氣仍偏熱；下周二鋒面東移，脫離台灣附近，各地恢復晴朗炎熱，山區午後有局部短暫陣雨的機率。

ET快訊
WHO錄音檔外洩！　官員內部對話：中國拖延公布病毒資訊
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

5縣市亮「高溫黃燈」飆36度　周六起變天！降雨熱區曝光

網友笑館嫂不漂亮　館長「霸氣護妻」兼開示：我愛她就最漂亮！

3天2夜團費6萬！　民眾不能出國轉國旅「報復性出遊」

三倍券「邪惡套利法」網路瘋傳　各大賣場將出招反制

喜歡加鮮奶、可可粉、養樂多注意！　50嵐公告「3款產品」加量漲價了

三倍券打趴馬政府「消費券」？　他曝神算式解答...網笑爛：明天黨部報到

仙氣正妹老闆娘夜市「賣刈包」網友狂告白　擺攤地點曝光

疫情讓長輩閒得發慌　北醫大推「我們的模樣」用照片分享防疫生活

正妹美髮師殯儀館弔唁　遭噁男「連拍20張」腿照…一查竟是工作人員

快訊／大樂透頭獎三重開出　1注獨得1.58億元

重機情侶慘死！肇事司機0道歉...媽媽崩潰哭吼6次：還我兒子來

魯凱族廚師將海外廚藝帶回部落 5年後成為南台灣「最難預定餐廳」

1千變3000元！振興三倍劵懶人包 年前要用...中低收入戶政府直接送

振興券為何不直接給2000元？　蘇揆：有錢人放口袋會忘記消費

宥勝怒逼問：死在小孩面前你OK嗎？　老婆淚拒心臟手術「誰知道會不會出不來」

街頭大調查！渣男渣女已經太多...到女友家開飛航、師追學生想嘿嘿

伊能靜被老公.婆婆虧「沒每天做飯」怒了　秦媽媽求生欲上線：秦昊把我帶歪！

相戀3年...他街頭跳浪漫求婚火舞 下秒火燒玫瑰變出戒指：嫁給我

《創造營2020》水火舞台驚艷全場　女學員沾水甩頭髮...毛不易「我都看傻了」

罷韓成功會請韓國瑜當副主席 ？　柯文哲秒答：呵呵呵...想太多了吧

5縣市亮「高溫黃燈」飆36度　周六起變天！降雨熱區曝光

網友笑館嫂不漂亮　館長「霸氣護妻」兼開示：我愛她就最漂亮！

3天2夜團費6萬！　民眾不能出國轉國旅「報復性出遊」

三倍券「邪惡套利法」網路瘋傳　各大賣場將出招反制

喜歡加鮮奶、可可粉、養樂多注意！　50嵐公告「3款產品」加量漲價了

三倍券打趴馬政府「消費券」？　他曝神算式解答...網笑爛：明天黨部報到

仙氣正妹老闆娘夜市「賣刈包」網友狂告白　擺攤地點曝光

疫情讓長輩閒得發慌　北醫大推「我們的模樣」用照片分享防疫生活

正妹美髮師殯儀館弔唁　遭噁男「連拍20張」腿照…一查竟是工作人員

快訊／大樂透頭獎三重開出　1注獨得1.58億元

「黃氏兄弟」瑋瑋同志APP約砲！　調情自爆「16公分」玩90分鐘…鹹濕對話曝光

《華郵》踢爆「司法部長下令」警射催淚彈、橡膠子彈強勢清場：把它完成

國巨前高層睡美魔女人妻！身分起底「常上媒體版面」　周杰倫也是她客戶

直擊風田深夜當街撫摸…「手伸下面」掏物全被拍！　起底富二代女友周旋3天菜男星

川普將動用軍隊！郁慕明363字要蔡英文二選一：美國人民或政府？

6年前娶296億台玻千金…已婚5566小刀「進出正妹豪宅」被拍！　2人驚爆過從甚密

杜特蒂政策轉彎　暫不終止菲美軍隊互訪協定

妹妹陷3案！前檢察官違法幫打官司遭彈劾　監察院：嚴重損害司法公信

6警衝出猛敲車窗「連射電擊槍」　1男1女遭強拖下車手腕骨折：只是去買晚餐

WHO錄音檔外洩！　官員內部對話「證實」：中國拖延公布病毒資訊

黑鳶爸開心送魚回家：孩子吃飯囉 一瞬間腳滑「整尾消失」全家傻眼

生活熱門新聞

陳時中妻子超狂身份曝光！　阿中「第一眼就被電到了」

牛排點全熟！主廚轟客人　聽一句話哭了

全聯這天開賣　口罩平均一片4元

大樂透三重開出　1注獨得1.58億

生日吃到飽！「婆婆只吃炒飯」餓喊：買饅頭

三倍券鑽漏洞退貨兌現　各大賣場出招反制

三倍券比消費券好？他神解答...網笑爛

網友笑館嫂不漂亮　館長護妻：我愛她最漂亮

民眾國旅「報復性出遊」3天2夜團費6萬

仙氣正妹夜市「賣刈包」網友狂告白

50嵐公告「3款產品」加量漲價了

他用針筒當大雕行房　妻泣訴老公變態行徑

美髮師殯儀館弔唁　遭工作人員偷拍

暑假快去離島玩！國旅補助加碼

更多熱門

相關新聞

對流雨彈突襲北北基　5縣市大雨特報

對流雨彈突襲北北基　5縣市大雨特報

午後對流雲系發展旺盛影響，易有短時強降雨，今（2）日基隆北海岸、大台北山區、花蓮山區及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

周六鋒面接近又變天！降雨熱區曝

周六鋒面接近又變天！降雨熱區曝

罕見！「最近北部流行炸半夜」　下波變天降溫時間出爐

罕見！「最近北部流行炸半夜」　下波變天降溫時間出爐

快訊／下班一陣暴雨！　強降雨猛灌...5縣市發「大雨特報」

快訊／下班一陣暴雨！　強降雨猛灌...5縣市發「大雨特報」

下班注意！9縣市持續「大雨特報」

下班注意！9縣市持續「大雨特報」

關鍵字：

氣象氣象雲氣象局吳德榮陳伊秀

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／機車高速撞上路肩貨車！騎士腦漿濺出慘死

尼克突公開道歉「我傷害了Ashly」

下體「詭彎45°」！2寶爸嘆：壞壞只能同個姿勢…一脫褲醫驚呆了

即／美退出WHO　譚德塞「一句話」回應

五月天只唱67分鐘挨罵　阿信537字還原

陳時中妻子超狂身份曝光！　阿中「第一眼就被電到了」

百萬網紅怒轟美妝品牌廣告不實　離職員工親揭內幕

夏宇童認愛孫協志！　曝媽媽反應：她希望我有穩定的家

請韓國瑜回北農？　柯文哲秒答

6重點秒懂三倍券好處！陳嘉行打臉「發現金6000」

牛排點全熟！主廚轟客人　聽一句話哭了

軍官低頭沉睡　行駛國道開自駕

林采緹試穿新背心「掉出半顆雪球」

「鋼琴女神」大尺度泳裝「雪白巨球」快掉出來！

罷韓過關門檻提高！比市長選舉多1萬8643人

更多

最夯影音

更多
重機情侶慘死！肇事司機0道歉...媽媽崩潰哭吼6次：還我兒子來

重機情侶慘死！肇事司機0道歉...媽媽崩潰哭吼6次：還我兒子來
魯凱族廚師將海外廚藝帶回部落 5年後成為南台灣「最難預定餐廳」

魯凱族廚師將海外廚藝帶回部落 5年後成為南台灣「最難預定餐廳」

1千變3000元！振興三倍劵懶人包 年前要用...中低收入戶政府直接送

1千變3000元！振興三倍劵懶人包 年前要用...中低收入戶政府直接送

振興券為何不直接給2000元？　蘇揆：有錢人放口袋會忘記消費

振興券為何不直接給2000元？　蘇揆：有錢人放口袋會忘記消費

宥勝怒逼問：死在小孩面前你OK嗎？　老婆淚拒心臟手術「誰知道會不會出不來」

宥勝怒逼問：死在小孩面前你OK嗎？　老婆淚拒心臟手術「誰知道會不會出不來」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面