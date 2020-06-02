周六鋒面接近又變天！「降雨熱區」曝　周五前熱爆...5縣市防36°C↑高溫

▲周六又有滯留鋒面接近，迎風面的中南部將有局部短暫陣雨或雷雨。（圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／台北報導

又要變天了！氣象局指出，周五前各地都是穩定高溫的天氣型態，不過周六起，一道滯留鋒面接近台灣北部海面，迎風面的中南部將有局部短暫陣雨或雷雨，北部、東半部午後雷陣雨機率也將變高。

氣象預報員陳建安表示，未來一周天氣將分成兩段落，明天到周五屬穩定天氣型態，吹乾燥西南風，各地多雲到晴，午後雷陣雨也有限，主要侷限在山區或近山區平地。

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氣溫方面，各地高溫32度以上，大台北、中南部還有花東縱谷可能34-36度，其中，台東地區周日前可能有焚風出現，以明天、周六機率最高。

▲周三5縣市亮高溫黃燈，有36度以上高溫發生機率。（圖／中央氣象局）

氣象局也發布高溫燈號，明（3）日中午前後台東縣、花蓮縣縱谷、台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷為黃色燈號，氣溫有達36°C以上可能。

周六到下周二，一道滯留鋒面往南移，接近台灣北部海面，屆時吹潮溼西南風，迎風面中南部地區會有局部短暫陣雨或雷雨，北部東半部雲量也會增多，午後雷陣雨機率變高。若滯留鋒面靠更近，北部可能一整天都降雨，但仍需持續觀察。

▲周六到下周二受到鋒面影響，中南部有雨，北部、東北部雲量也會增多。（圖／記者林敬旻攝）

隨著周六天氣轉變，中南部有雨，北部、東半部雲量增多，高溫將會下降，中南部約降2-3度，北部、東半部降1-2度，但各地高溫仍有30度左右，屬悶熱又潮溼的天氣型態。

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