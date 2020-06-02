　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

周六鋒面接近又變天！「降雨熱區」曝　周五前熱爆...5縣市防36°C↑高溫

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲中央氣象局發豪大雨特報，全台強降雨明顯。豪雨,梅雨,豪大雨,下雨,雷雨,大雨特報（圖／記者林敬旻攝）

▲周六又有滯留鋒面接近，迎風面的中南部將有局部短暫陣雨或雷雨。（圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／台北報導

又要變天了！氣象局指出，周五前各地都是穩定高溫的天氣型態，不過周六起，一道滯留鋒面接近台灣北部海面，迎風面的中南部將有局部短暫陣雨或雷雨，北部、東半部午後雷陣雨機率也將變高。

氣象預報員陳建安表示，未來一周天氣將分成兩段落，明天到周五屬穩定天氣型態，吹乾燥西南風，各地多雲到晴，午後雷陣雨也有限，主要侷限在山區或近山區平地。

請繼續往下閱讀...

氣溫方面，各地高溫32度以上，大台北、中南部還有花東縱谷可能34-36度，其中，台東地區周日前可能有焚風出現，以明天、周六機率最高。

▲▼高溫燈號。（圖／中央氣象局）

▲周三5縣市亮高溫黃燈，有36度以上高溫發生機率。（圖／中央氣象局）

氣象局也發布高溫燈號，明（3）日中午前後台東縣、花蓮縣縱谷、台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷為黃色燈號，氣溫有達36°C以上可能。

周六到下周二，一道滯留鋒面往南移，接近台灣北部海面，屆時吹潮溼西南風，迎風面中南部地區會有局部短暫陣雨或雷雨，北部東半部雲量也會增多，午後雷陣雨機率變高。若滯留鋒面靠更近，北部可能一整天都降雨，但仍需持續觀察。

▲中央氣象局發豪大雨特報，全台強降雨明顯。豪雨,梅雨,豪大雨,下雨,雷雨,大雨特報（圖／記者林敬旻攝）

▲周六到下周二受到鋒面影響，中南部有雨，北部、東北部雲量也會增多。（圖／記者林敬旻攝）

隨著周六天氣轉變，中南部有雨，北部、東半部雲量增多，高溫將會下降，中南部約降2-3度，北部、東半部降1-2度，但各地高溫仍有30度左右，屬悶熱又潮溼的天氣型態。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢

ET快訊
小三美日開賣醫用口罩！每片5元有找　銷售通路曝光
快訊／回家小心！對流雨彈突襲北北基　「5縣市」發大雨特報
史上首次！網紅直播主發票中200萬元大獎
不等三倍券！　愛買搶先推限時7天「買1送1」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／回家小心！對流雨彈突襲北北基　「5縣市」發大雨特報

小三美日開賣醫用口罩！每片5元有找　銷售通路曝光

周六鋒面接近又變天！「降雨熱區」曝　周五前熱爆...5縣市防36°C↑高溫

機車雙載！勇伯玩命「背對背拉推車」　網搖頭：想檢舉也無法

台灣人超愛木瓜牛奶　水果達人曝「營養價值」！網驚：今天才知道是外來種

30次協商破局終於達共識！國家漫畫博物館「優先在台中」最快1月內提出

花4800元「亞當式G點按摩」...猛男師傅變鬍子大叔！她回家一驗：被染性病

仁寶電腦400名越南移工大罷工　抗議吃住太差「竟要4000元」

輕鬆洗出居家防護層！　家事達人教你3招必學衣物除蟎術

7/15起全台郵局能買紙本三倍券　「口罩之亂」恐換個地方再上演

婆媳對調！伊能靜做晚餐當指揮員　使喚婆婆「切洋蔥、拿盤子」XD

目睹車禍...22歲重機騎士「怕爆」　發文12hrs後與女友慘死水泥車下

田馥甄飄仙氣演許光漢前女友　耿耿於懷「一行為」：他叫我「姐」！！

四葉草《好想你》爆紅後人氣下降　「寫80首歌GG」自嘲是待業青年

美警長放下武器喊話：一起走！示威者噴淚附和…全場超守秩序

五月天線上演唱會《一顆蘋果》開場　驚喜選唱《諾亞方舟》超有誠意

朴仁圭回來了！李學周上《認哥》變黑洞　希澈狂學「夫婦」..會長＆呂多景一秒切換

上山野餐...12歲童突遭棕熊尾隨 「慢步拉開距離」冷靜化解危機！

國軍光榮退場！口罩國家隊淚謝　無名英雄紡織所：下一步進國際

貨車側翻運將站國道狂揮手示意特斯拉急剎30m噴白煙直撞車體

快訊／回家小心！對流雨彈突襲北北基　「5縣市」發大雨特報

小三美日開賣醫用口罩！每片5元有找　銷售通路曝光

周六鋒面接近又變天！「降雨熱區」曝　周五前熱爆...5縣市防36°C↑高溫

機車雙載！勇伯玩命「背對背拉推車」　網搖頭：想檢舉也無法

台灣人超愛木瓜牛奶　水果達人曝「營養價值」！網驚：今天才知道是外來種

30次協商破局終於達共識！國家漫畫博物館「優先在台中」最快1月內提出

花4800元「亞當式G點按摩」...猛男師傅變鬍子大叔！她回家一驗：被染性病

仁寶電腦400名越南移工大罷工　抗議吃住太差「竟要4000元」

輕鬆洗出居家防護層！　家事達人教你3招必學衣物除蟎術

7/15起全台郵局能買紙本三倍券　「口罩之亂」恐換個地方再上演

「校長室有冷氣」挪給學生用！他在警衛室辦公「兼職看門」　10年後現況曝光

落實八大行業防疫實名制登記　新營警與市府聯合稽查防杜疫情破口

SBL／菜鳥國手保障年薪120萬　短期恐無人能達標

陳佩琪暴走狂嗆議員！　網紅戳破關鍵…開酸「周美青根本模範」

CBA／林書豪談復賽「要有正式消息才信」　能開打沒球迷是小事

愛貓回家越來越晚還變胖！　飼主收到紙條才知牠有2個家

張立昂擔心女友「身體健康」化身叨念大叔　自曝浪漫面：是為她好！

李亮瑾練柔道遭學長狠摔　「喀喳」一聲...雙手脫臼了

升學機構用「台大」推課程！台灣大學「商標權遭侵害」提告獲賠百萬

只有走道窗！吸血鬼妹「終年不開窗」覺得沒差　網曝經驗：每天昏昏沉沉

生活熱門新聞

牛排點全熟！主廚轟客人　聽一句話哭了

3000元振興三倍券「100%換現金」

中衛口罩出貨！27家通路公開

台灣0確診口罩預購還秒殺　網示警曝原因：你不囤嗎？

振興券8項Q&A　懶人包一次看懂

PChome 24h參戰　6/3起開賣口罩

他用針筒當大雕行房　妻泣訴老公變態行徑

女友爸媽要「百萬禮金+32兩金飾」！

12星座「未來一個月」運勢曝光！月中水逆4種人要小心了

禮車出發接新娘　新郎狂追：我還沒上車

台鐵「光復-瑞穗」斷電4hrs！蛇攀電桿惹禍

幼兒園註冊單來了！人母嘆：難怪不敢生

罕見！「最近北部流行炸半夜」　下波變天降溫時間出爐

振興券加乘效果　搭國旅補助超省

更多熱門

相關新聞

罕見！「最近北部流行炸半夜」　下波變天降溫時間出爐

罕見！「最近北部流行炸半夜」　下波變天降溫時間出爐

北部半夜又被雷雨轟炸！中央氣象局預報員劉沛滕表示，周五前以午後雷雨為主，周六起西南風影醒，水氣比較多，中南部有不定時短暫陣雨或雷雨，其他地區午後雷雨範圍也會增加。氣象專家吳德榮指出，本周炎熱如夏，鋒面下周一影響，帶來陣雨或雷雨的機率，氣溫降、天氣轉涼。

快訊／下班一陣暴雨！　強降雨猛灌...5縣市發「大雨特報」

快訊／下班一陣暴雨！　強降雨猛灌...5縣市發「大雨特報」

下班注意！9縣市持續「大雨特報」

下班注意！9縣市持續「大雨特報」

專家示警！瞬間強降雨午後恐再突襲大台北

專家示警！瞬間強降雨午後恐再突襲大台北

5月底鋒面成今年梅雨絕響？　彭啟明：逐漸有出梅訊號

5月底鋒面成今年梅雨絕響？　彭啟明：逐漸有出梅訊號

關鍵字：

天氣氣象局氣象雲

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

尼克突公開道歉「我傷害了Ashly」

即／美退出WHO　譚德塞「一句話」回應

《CHINA》作曲者出面　控博恩侵權　

牛排點全熟！主廚轟客人　聽一句話哭了

五月天只唱67分鐘挨罵　阿信537字還原

以這張照片作為桌布　恐使Android手機「死當」

泡澡途中「滑出來」！她進浴室1小時「多出一名寶寶」

偷裝監視器！婆婆實況兒媳床戰

快訊／家樂福宣布買下頂好超市

35kg汪逛街　路人誤認大隻雪納瑞

3000元振興三倍券「100%換現金」

快訊／新生兒12／31前出生！拿到健保卡即可領「振興三倍券」

鯨魚媽被逼交配　海豚群急救援

中衛口罩出貨！27家通路公開

陳佩琪態度逆轉　下一句開嗆要我離婚？

更多

最夯影音

更多
婆媳對調！伊能靜做晚餐當指揮員　使喚婆婆「切洋蔥、拿盤子」XD

婆媳對調！伊能靜做晚餐當指揮員　使喚婆婆「切洋蔥、拿盤子」XD
目睹車禍...22歲重機騎士「怕爆」　發文12hrs後與女友慘死水泥車下

目睹車禍...22歲重機騎士「怕爆」　發文12hrs後與女友慘死水泥車下

田馥甄飄仙氣演許光漢前女友　耿耿於懷「一行為」：他叫我「姐」！！

田馥甄飄仙氣演許光漢前女友　耿耿於懷「一行為」：他叫我「姐」！！

四葉草《好想你》爆紅後人氣下降　「寫80首歌GG」自嘲是待業青年

四葉草《好想你》爆紅後人氣下降　「寫80首歌GG」自嘲是待業青年

美警長放下武器喊話：一起走！示威者噴淚附和…全場超守秩序

美警長放下武器喊話：一起走！示威者噴淚附和…全場超守秩序

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面