快訊／出門小心！雨彈開炸北北基　15縣市「大雨特報」防雷擊強陣風

▲北北基等15縣市大雨特報。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，氣象局今（1）日中午針對15縣市發布大雨特報，包含台灣各地山區及大台北、基隆北海岸、宜蘭地區都有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。

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▲北北基等15縣市大雨特報。（圖／中央氣象局）

天氣粉專「台灣颱風論壇│天氣特急」發出大台北午後大雷雨提醒，由於北台灣上空大氣環境依然不穩定，熱力作用下午後容易激發旺盛對流，中午～傍晚，「台北、宜蘭、花東」留意大雷雨發生。其中，雷雨胞通過時，小心瞬間強降雨、雷擊、強陣風。

▲氣象局12小時定量降水預報。（圖／中央氣象局）

另外，天氣職人吳聖宇也指出，今天早上海風已經進入台北盆地，淡水河口進來的西北風尤其明顯，加上早上8點的探空顯示大氣有很高的潛在不穩定，跟昨晚20時的大氣狀態差不多，正能量充足，看看午後熱對流會不會如模式預報一般爆發....。

氣象局則表示，今天台灣位於北方鋒面前緣不穩定的環境中，清晨北部及東半部地區已有零星短暫陣雨，上午大多為多雲到晴，但午後因熱對流作用，天氣相當不穩定，各地易出現局部短暫雷陣雨，山區並有局部大雨發生的機率。

氣象局提醒，降雨的範圍可能較昨日更大些，時間也較長，建議外出應攜帶雨具以備不時之需。

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