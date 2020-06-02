快訊／回家小心！對流雨彈突襲北北基　「5縣市」發大雨特報

▲大雨特報。（圖／中央氣象局）



記者賴文萱／台北報導

午後對流雲系發展旺盛影響，易有短時強降雨，氣象局今（2）日晚間發布大雨特報，其中，基隆北海岸、大台北山區、花蓮山區及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

大雨特報涵蓋範圍：

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【基隆】

基隆北海岸：中正區、七堵區、暖暖區、仁愛區、中山區、安樂區、信義區

【台北】

山區：士林區、北投區

【新北】

山區：三峽區、石碇區、坪林區、平溪區、烏來區

基隆北海岸：淡水區、瑞芳區、三芝區、石門區、雙溪區、貢寮區、金山區、萬里區

【宜蘭】

平地：宜蘭市、羅東鎮、蘇澳鎮、頭城鎮、礁溪鄉、壯圍鄉、員山鄉、冬山鄉、五結鄉、三星鄉

【花蓮】

山區：秀林鄉、萬榮鄉、卓溪鄉

▲午後熱對流發展旺盛，氣象局針對5縣市發布大雨特報。（圖／中央氣象局）

氣象局指出，明天台灣附近吹著乾燥的西南風，各地大多為多雲到晴的天氣，午後山區仍有熱對流發展的機率，並可能影響到近山區平地。

▲對流影響，氣象局發布大雨特報。（圖／記者湯興漢攝）

氣溫方面，清晨各地低溫24至27度，白天高溫普遍在32度以上，其中大台北地區、中南部地區及花東縱谷會更加炎熱，可能出現34至36度高溫，台東由於背風沉降效應，有焚風發生的機率。

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