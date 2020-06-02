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罕見！「北部最近流行炸半夜」原因曝　今防午後雷雨下波變天降溫時間出爐

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天氣圖。（圖／翻攝吳聖宇臉書）

▲吳聖宇說，半夜又有對流在北部陸地發展起來，「都不給人睡覺的啊....」（圖／翻攝吳聖宇臉書）

記者陳俊宏／台北報導

北部半夜又被雷雨轟炸！中央氣象局預報員劉沛滕表示，周五前以午後雷雨為主，周六起西南風影醒，水氣比較多，中南部有不定時短暫陣雨或雷雨，其他地區午後雷雨範圍也會增加。氣象專家吳德榮指出，本周炎熱如夏，鋒面下周一影響，帶來陣雨或雷雨的機率，氣溫降、天氣轉涼。

氣象局觀測，今凌晨0時至2時，台北市北投2小時累積雨量達36毫米。天氣風險公司分析師吳聖宇今晨在臉書說，「最近北部流行炸半夜」，半夜又有對流在北部陸地發展起來，看起來跟中南部沿海先前那種海陸風局部環流的轉換輻合激發的對流不太一樣，應該是更複雜的因素導致，這個case似乎包含海峽北部對流胞下衝外流，類似陣風鋒面的激發作用所引起，跟1日晚的狀況不太相同，「都不給人睡覺的啊....」

請繼續往下閱讀...

▼今凌晨北部有降雨。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今到周五比較高溫炎熱，午後雷雨以山區為主，大台北、宜蘭、花蓮平地也會稍微多一些，但範圍會慢慢縮小，不會像前兩天那麼大；清晨南部也會有零星降雨，不過，不是非常明顯。他說，今到周五各地高溫約33至35度，今花東縱谷有局部36度以上高溫，氣象局也發布「高溫資訊」。

劉沛滕提醒，周六之後天氣有比較明顯轉變，西南風影響，水氣比較多，將影響3、4天到下周一、下周二，中南部有不定時短暫陣雨或雷雨，其他地區午後雷雨範圍也會增加；高溫部分，沒下雨依舊有32至34度，中南部有下雨時約28度，比較舒適。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，北台灣今凌晨有對流雲被激發，帶來局部性陣雨或雷雨，主要機制是原在北部海面的強對流胞所產生的「密度流」（density current），舉升北台灣不穩定大氣、激發出新的對流胞；而在北台灣連續兩天凌晨皆發生類似的現象，是非常罕見的。

吳德榮說，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，本周滯留鋒在東海至台灣北部海面一帶南北徘徊，台灣都在暖氣團內，高溫約35、36度、炎熱如夏；梅雨季第三波鋒面何時抵達？不同模式模擬抵達的時間漸趨一致，大約在下周一，而其結構及對台影響程度？各模式模擬仍在調整中，需要持續觀察。

吳德榮進一步分析，今各地多雲時晴，午後對流在山區發展，部分（台北、新北及宜蘭）平地有受到影響的機率；周三至周五低層水氣減少、大氣更穩定，各地晴朗炎熱，最高溫將升至36度以上，午後局部短暫陣雨的機率僅侷限在部分山區；周六各地多雲時晴、持續偏熱，西南風帶進的水氣漸增，午後對流在山區發展，部分平地有受到影響的機率，西南部清晨亦有局部短暫降雨的機率。

吳德榮提醒，周日鋒面接近，大氣不穩定，西半部有局部陣雨或雷雨的機率；下周一鋒面抵達，帶來陣雨或雷雨的機率，氣溫降、天氣轉涼。

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