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搭小黃見「車內一幕」他驚：小型垃圾車？　飄臭酸味飛蟲亂竄...秒想逃

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▲▼ 原PO搭到臭酸垃圾車 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲ 原PO搭到載著回收物的計程車 。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者張嘉晏／綜合報導

一般搭計程車的人，都希望有個舒適安全的體驗，不過這名網友卻是上網抱怨自己坐到一輛「小型垃圾車」，車內環境不只雜亂，還充滿異味，讓他傷透腦筋。貼文一出，也釣出其他苦主分享自身類似的經驗。

「這......應該是我坐過最扯的計程車了。」一名網友在臉書「爆怨公社」中發文，原來他日前在捷運站旁攔了一輛小黃，沒想到一上車，眼前景象讓他嚇得想秒逃，「我是不是坐到小型垃圾車了？」

請繼續往下閱讀...

只見副駕駛座上堆滿了空的瓶罐和塑膠袋，後照鏡下方也掛著幾片疑似用過的口罩。原PO表示，除此之外，後座也放置了一些空酒罐，且整車都充斥著臭酸味，腳邊時不時還有不知是蚊子還是蒼蠅的飛蟲飛過。

原PO說，他推測小黃駕駛應該是以車為家，或是有什麼難言之隱，車上才放了這麼多東西，所以也只能默默多戴一層口罩搭完全程。

▲▼計程車。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲網友認為畢竟生意還是要做，整理一下會比較好。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

照片曝光後，不少網友都說隔著螢幕彷彿就能聞到味道，「我也坐過這台，剛好趕時間上了車讓人一直反胃想吐」、「這種應該直接謝謝不用了」、「感覺會有小強爬出來」、「我還坐過滿車子的大小強，跟他反應，他還說不要理會他就好」。

其他網友則認為，就算司機真的有什麼苦衷，但畢竟出來做生意，還是要考慮一下客人的感受，否則容易流失客源，「也許有難言之隱，不過還是要注意一下品質」、「也許司機大哥有故事。只是服務業還是要有門面才會有人願意坐吧」。

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