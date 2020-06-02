沈富雄揭多國解封未納台灣原因：國際質疑我國確診數真實性

▲前立委沈富雄。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

部分國家隨著國內新冠肺炎疫情趨緩，陸續宣布解封邊境管制，但其名單卻都未包括台灣，引發國人討論。對此，前立委沈富雄2日在臉書表示，儘管衛服部長陳時中防疫的理論與實踐成績斐然，但國外卻質疑台灣確診數目的真實性，因此他呼籲陳時中，「神壇也坐久了，趕快做好解封的佈署吧」。

「陳時中的問題來了，問題剛開始而且是自找的」。沈富雄認為，陳時中在防疫前半段的輝煌戰績埋了下一階段的麻煩種子，儘管他的理論與實踐，做法獨特、成績斐然，卻得不到國際的認同與青睞。

沈富雄指出，日本《讀賣新聞》5月31日報導第一波解封國際航班國家包括泰國、越南、澳洲跟紐西蘭，今天又傳出相繼解封的紐澳及希臘，皆未將台灣納入，「箇中原委值得一探」。

沈富雄提到，駐日代表謝長廷曾表示各國在評估解封不外基於下列三點考量：第一，疫情控制、第二，雙方是否願意平等互惠、第三，政治因素。沈富雄認為，以台灣今天和日本，尤其是首像安倍晉三的交情，應該不是第三點，否則就是謝長廷的失職與無能。

沈富雄表示，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥1日剛把解封對象分為4級，日本被列為風險相對高，必須嚴控的第3級，「台灣自詡防疫成就，以閨中處子對酒國名花，要平等互惠，陳時中必須想辦法解套」。

對於台灣的防疫成就沒有得到認同，沈富雄表示要替陳時中叫屈，因為國際不相信台灣的檢疫能量及被動採檢的方式足以充分顯示確認的真正數目，「我完全不認同這種看法，這是欲加之罪，何患無辭？」

沈富雄坦承，他認同指揮中心目前不做PCR抗原普篩，「這不是篩檢能量的問題」，而是他堅信台灣當下沒有帶原者，想要逮捕現行犯必定徒勞無功，「為今之計，只有用具有公信力的抗體篩檢方法（如Roche藥廠）」，篩檢起碼5萬人，他估計台灣的盛行率不到1/10000，樣本太少，世界各國仍然不會相信台灣的功力。

沈富雄呼籲，「努力也努力過了，光環也戴足了，甜頭也嚐夠了，神壇也坐久了，趕快做好解封的佈署吧」。

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