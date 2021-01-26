　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

雲端最前線／蔣萬安來了！藍營改革 青壯派走出自己的路？

新聞節目中心／綜合報導

國民黨於去年大選慘敗後，積極耕耘青年族群，去年經統計共有3545位40歲以下青年入黨。國民黨青年部1月初提出年度的青年培育計畫「參政七號角」，象徵國民黨從青年開始反攻的決心。國民黨發起改革，是否代表青壯派可以拋開舊包袱，走出全新的政治道路？《雲端最前線》26日邀請台立法委員蔣萬安、台北市議員李柏毅以及台北市議員游淑慧與主持人楊文嘉深度探討。

▲▼蔣萬安接受媒體訪問。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蔣萬安能否在國民黨內走出全新的政治道路？（圖／記者屠惠剛攝）

國民黨立委、同時是蔣家第四代的蔣萬安，近期提案修正「戒嚴時期人民受損權利回復條例」，明定人民在威權統治時期被不當沒收財產的返還辦法；雖然蔣萬安強調是回應受害者期待，仍被解讀為是為2022台北市長布局。一向堅持「走自己的路」的蔣萬安，還期盼能自己能帶來哪些政治革新？

衛福部立桃園醫院群聚感染持續擴大，指揮中心24日緊急宣布擴大回溯1月16日至19日相關接觸者，估計約有5000人，而目前有2991人已經在隔離中，還會再持續擴大。各縣市該如何因應？登上《雲端最前線》一同揭秘。

《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

ET快訊
獨／「罷捷」關鍵民調曝光　國民黨驚：鳳山選民超綠
她接觸部桃病患3次回報公司　媽求隱瞞：會害到更多人
外送員吐口水　桃園妹訂34瓶飲料「被呸2下」怒炸
500元之亂防疫保單瘋搶　她曝「4種狀況」不理賠

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蕭美琴接觸外館染疫雇員　外交部證實：現居家隔離中

「游錫堃狀況外？」　蕭旭岑：涂醒哲在《回首SARS》稱不後悔封院

台灣民意基金會／66％不樂見萊豬進口　逾3成民眾挺國民黨公投連署

公文證明中央下令SARS封院！馬辦怒嗆游錫堃：好意思甩鍋？

蔡英文聲望度破五成　台灣民意基金會示警：13個月以來最低點

柯文哲昨喊「若破萬壓力大」　今北市居檢人數已達1萬390人

獨／「罷捷」關鍵民調曝光　國民黨驚呼：鳳山選民超綠

蔡英文滿意度掉10%　近7成民眾支持「反萊豬公投」

北投工地「工人遭木條爆頭亡」　北市勞動局急勒令停工

反罷免倒數11天！黃捷進入決戰模式　一早路口拉票＋綠民代力挺

大塞車！日本《真實版PUI PUI車》　「三寶天竺鼠」逆向推擠：讓開啦～

女子往東海大學途中「意外迷路」　神犬帶路走地下道成功抵達校園

不畏部桃列紅區「餐飲全力相挺」　100↑早餐、牛排、珍奶為醫護打氣

一張部桃護理師「趴桌照」惹鼻酸　臉上全壓痕！夫：我會照顧好兒子

《哥吉拉大戰金剛》首支預告

「羅根李」上《我獨》一個人掃完積雪　小狗「莫理」隨地尿..讓他擦到崩潰

居隔5000人！陳時中：沒時間等　「案889風險高」部桃整棟列紅區

過年最怕被狂問「私人事情」！創意價目表T恤幫明定紅包價碼

稱「部桃應停止進出」、1人1室　邱淑媞遭網友出征哽咽：好可怕

郭書瑤《未來媽媽》流產痛到撕心裂肺　對不起..「原來揮手是說再見」

蕭美琴接觸外館染疫雇員　外交部證實：現居家隔離中

「游錫堃狀況外？」　蕭旭岑：涂醒哲在《回首SARS》稱不後悔封院

台灣民意基金會／66％不樂見萊豬進口　逾3成民眾挺國民黨公投連署

公文證明中央下令SARS封院！馬辦怒嗆游錫堃：好意思甩鍋？

蔡英文聲望度破五成　台灣民意基金會示警：13個月以來最低點

柯文哲昨喊「若破萬壓力大」　今北市居檢人數已達1萬390人

獨／「罷捷」關鍵民調曝光　國民黨驚呼：鳳山選民超綠

蔡英文滿意度掉10%　近7成民眾支持「反萊豬公投」

北投工地「工人遭木條爆頭亡」　北市勞動局急勒令停工

反罷免倒數11天！黃捷進入決戰模式　一早路口拉票＋綠民代力挺

拜登執政「蜜月期」民調曝！近7成滿意防疫　43%不信他能團結美國

三麗鷗辦布丁狗慶生派對！鬆餅盤上是布丁狗本尊　大耳朵髮箍超可愛

蕭美琴接觸外館染疫雇員　外交部證實：現居家隔離中

獄政人權再進步！監察院將視訊受理監獄收容人陳情

「游錫堃狀況外？」　蕭旭岑：涂醒哲在《回首SARS》稱不後悔封院

防疫專車司機漲紅臉　拿下N95口罩「紅色壓痕」 ...曝暖心答案！

科技助攻防疫　Google地圖顯示新冠肺炎疫苗接種位置

老翁不滿鄰居長期在巷口抽菸竟持鋁棒爆頭　判6年定讞

500元防疫神單沒買到！親戚撕破臉「以後都別見了」　網笑：超划算

醫護將隔離回歸繼續拚　部桃：運作不受影響，大家可以放心！

政治熱門新聞

成人平台打造擬真車廂拍不雅片　北捷怒了

買500元防疫保單賺一筆　林楚茵：「這四種狀況」不予理賠

胡志強一張照KO蕭美琴　國民黨：民進黨鬧國際笑話

挺韓網紅一騙再騙　藉「報復性罷免」狂吸金

綠營網軍圍剿楊志良　他嘆：錯失疫情補破網時機

羅智強貼圖片證明：涂醒哲說不後悔封院

和平封院誰決策？　18年前「最速件」公文曝

民進黨：高院判定「和平醫院」封院4大疏失　馬市府害命

獨／「罷捷」難度高　國民黨內部民調曝光

簡舒培揭「和平醫員工信」控：馬英九封院無配套不甩中央

楊志良、邱淑媞遭出征　藍委：逆時中下場

網讚胡志強一張照完勝蕭美琴　國民黨：這年代打卡比實質關係重要

馮世寬告假立院驚傳住院　游錫堃證實了

若黃捷被罷免　邱毅：民進黨2022、2024陷入大危機

更多熱門

相關新聞

大眾運輸　擬禁飲食、停售自由座

大眾運輸　擬禁飲食、停售自由座

國內新冠肺炎疫情升溫，桃園爆發院內感染，且持續擴大中。交通部長林佳龍表示，將針對大眾運輸防疫措施提出加嚴方案，尤其是台鐵、高鐵、國道客運禁止飲食或停賣自由座等措施，目前都正在研議中，明日將會召開應變會議討論。

快訊／部桃護理之家採檢結果　陳時中1400記者會說明

快訊／部桃護理之家採檢結果　陳時中1400記者會說明

關鍵字：

雲端最前線直播ET直播國民黨蔣萬安李柏毅楊文嘉游淑慧脫北新冠肺炎

讀者迴響

熱門新聞

228公園爆性侵！男遭86歲翁「強行吞吐」

點外送4個月！店家「炒飯送湯」網看ID秒歪樓

再見寒冬！10°C跳崖式濕凍→暖到過年

學測考到一半「老鼠爬上身」！中山女高生跌地尖叫

王牌運動員被6對手壓制　瞬間「斷頸」軟癱

幸運兒揭曉！7-11「花25元中千萬」

韓吃播主遭控辱華　最新影片「醃泡菜」嗆爆

即／新北21歲女騎士擦撞轎車！倒地遭砂石車輾斃

陽光妹酒醉遭性侵驚醒　掐噁男命根仍失身

婚宴延期3天前告知　新人遭餐廳索賠22萬

即／傳員工發燒、味覺喪失　仁寶回應了

台積電男女主管爆婚外情！拍屁、過夜全被拍

《學校2017》韓女星輕生！得年26歲

快訊／《SMTM3》IRON倒在血泊中身亡

月薪破10萬還準時上下班　網推1職業：爽賺

更多

最夯影音

更多
大塞車！日本《真實版PUI PUI車》　「三寶天竺鼠」逆向推擠：讓開啦～

大塞車！日本《真實版PUI PUI車》　「三寶天竺鼠」逆向推擠：讓開啦～
女子往東海大學途中「意外迷路」　神犬帶路走地下道成功抵達校園

女子往東海大學途中「意外迷路」　神犬帶路走地下道成功抵達校園

不畏部桃列紅區「餐飲全力相挺」　100↑早餐、牛排、珍奶為醫護打氣

不畏部桃列紅區「餐飲全力相挺」　100↑早餐、牛排、珍奶為醫護打氣

一張部桃護理師「趴桌照」惹鼻酸　臉上全壓痕！夫：我會照顧好兒子

一張部桃護理師「趴桌照」惹鼻酸　臉上全壓痕！夫：我會照顧好兒子

《哥吉拉大戰金剛》首支預告

《哥吉拉大戰金剛》首支預告

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面