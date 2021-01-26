雲端最前線／蔣萬安來了！藍營改革 青壯派走出自己的路？

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國民黨於去年大選慘敗後，積極耕耘青年族群，去年經統計共有3545位40歲以下青年入黨。國民黨青年部1月初提出年度的青年培育計畫「參政七號角」，象徵國民黨從青年開始反攻的決心。國民黨發起改革，是否代表青壯派可以拋開舊包袱，走出全新的政治道路？《雲端最前線》26日邀請台立法委員蔣萬安、台北市議員李柏毅以及台北市議員游淑慧與主持人楊文嘉深度探討。

▲蔣萬安能否在國民黨內走出全新的政治道路？（圖／記者屠惠剛攝）

國民黨立委、同時是蔣家第四代的蔣萬安，近期提案修正「戒嚴時期人民受損權利回復條例」，明定人民在威權統治時期被不當沒收財產的返還辦法；雖然蔣萬安強調是回應受害者期待，仍被解讀為是為2022台北市長布局。一向堅持「走自己的路」的蔣萬安，還期盼能自己能帶來哪些政治革新？

衛福部立桃園醫院群聚感染持續擴大，指揮中心24日緊急宣布擴大回溯1月16日至19日相關接觸者，估計約有5000人，而目前有2991人已經在隔離中，還會再持續擴大。各縣市該如何因應？登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。