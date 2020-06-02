目睹死亡車禍後12hrs遇劫！民俗專家曝：凡事有前兆…情侶緣分深

▲剛目睹松山死亡車禍...22歲重機騎士IG曝：怕爆！12hrs後卻與女友慘死水泥車下。（圖／記者陳以昇翻攝）

地方中心／綜合報導

新北市板橋區1日上午11時許發生一起死亡車禍，一對情侶各自騎乘紅牌重機，怎料途中卻不幸與一水泥預拌車發生碰撞，結果雙雙不治。巧合的是，重機男前一天才目睹一起18歲少年慘死公車輪下的車禍，沒想到12小時後也發生憾事。對此，民俗專家廖大乙接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，「凡事有前兆，這是冥冥之中的安排」。

▲海科大情侶同時遭水泥車輾斃。（圖／死者家屬提供）

這起事件發生在1日上午11時3分，事發當時一輛水泥預拌車沿環河西路往土城方向行駛，卻貪圖方便，想要直接左轉進華江五路口，沒想到與陳男、張女發生碰撞，2人當場遭捲入車輪底下喪命。

巧的是，陳男在事發不到12小時前，才剛在松山區目睹一起18歲少年與公車碰撞的死亡車禍，當時他還心有餘悸地在IG上吐露心聲，並暖心提醒大家騎車要小心，沒想到事隔12小時，自己卻與女友雙雙殞命。

▲ 民俗專家廖大乙（圖／翻攝臉書遊學太子爺）

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有關陳男目睹車禍後12小時也喪命，民俗專家廖大乙表示，「凡事有前兆，這些都是冥冥之中的安排，不管大家相不相信第三度空間，但萬靈都一樣，千萬不可輕忽祂們的暗中提點。」

另外從重機情侶同時死亡來看，廖大乙指出，2人累世千年的恩怨很深，今世好不容易在茫茫人海中相遇，卻離奇死於不情不願的意外事故中，可見他們內心就是想著「雖然彼此不是同年同月同日生，但願同年同月同日同時死」，這是一種緣起緣滅的概念；至於有關死者後續安排，他則建議，因年輕情侶檔緣分已盡，在白髮人送黑髮人的情況下，低調處理即可。

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