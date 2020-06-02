驚悚巧合！女為他學騎「男友霸氣送重機」　目睹死亡車禍後12hrs也喪命

記者陳以昇、林昱萱、葉國吏／綜合報導

新北市板橋區1日上午11時許發生一起死亡車禍，一對情侶各自騎乘紅牌重機與違規左轉的水泥預拌車發生碰撞，結果雙雙不治。巧合的是，重機男前一天才目睹一起18歲少年慘死公車輪下的車禍，沒想到12小時後也發生憾事。

▲陳男前一天剛目睹死亡車禍，隔天卻也不幸命喪輪下。（圖／記者陳以昇翻攝）

這起事件發生在1日上午11時3分，事發當時一輛水泥預拌車沿環河西路往土城方向行駛，卻貪圖方便，想要直接左轉進華江五路口，沒想到卻因此與陳男、張女發生碰撞，而巨大的撞擊力道讓陳男、張女當場遭捲入車輪底下喪命。

令人惋惜的是，事實上陳男在事發不到12小時前，才剛在松山區目睹一起，18歲少年與公車碰撞的死亡車禍，而當時他還心有餘悸地在IG上吐露心聲，並暖心提醒大家騎車要小心，沒想到事隔12小時，自己卻與女友雙雙殞命。

▲海科大情侶遭水泥車輾斃。（圖／死者家屬提供）

根據自由時報報導，這對情侶就讀台北海洋科技大學，交往至今1年多，女方為了男友學騎重機，而男友也相當大氣的直接送一部重機給她，雙方家長也都互相認識，戀情受到祝福。從男方的臉書可以看到許多追焦照，女方則有許多婚紗分享照，可以感受到對婚姻的憧憬。