來不及參加畢業典禮！重機情侶慘死…媽淚曝「司機0道歉」哭癱：我的孩子沒了

記者陳以昇、陳韻如／新北報導

新北市板橋區環河西路1日發生一起死亡車禍！一輛水泥預拌車違規左轉，導致22歲陳姓男騎士、21歲張姓女騎士因剎車不及當場撞進車底慘死。肇事司機2日上午現身板橋殯儀館，陳男母親見到他立刻崩潰，怒問對方「你為什麼要違規」，而事後受訪更是氣憤說道，「他毀了我兒子的一生，道歉一千次都沒用」。此外，陳男也來不及參加6月13日的畢業典禮，讓人不禁鼻酸。

▲重機情侶慘死水泥車下，22歲陳姓騎士媽媽崩潰 。（圖／記者陳以昇攝）

回顧事發經過，1日上午11時3分左右，涂姓水泥預拌車駕駛沿環河西路往土城方向行駛，行經環河西路四段、華江五路口，涂男疑似因貪圖方便違規左轉，導致直行的2部紅牌重機閃避不及撞進水泥車底，其中張女更遭水泥車輾過，2人當場失去生命跡象，現場一片狼藉。

▲肇事司機現身殯儀館卻毫無表示，家屬難以接受。（圖／記者陳以昇攝）

肇事駕駛2日現身板橋殯儀館，而他全程不發一語，面對家屬也毫無表示，讓陳男母親無法接受，崩潰質問，「你為什麼要違規」，更數度哭吼，「你還我兒子來」。陳母事後接受訪問，過程中她不斷怒喊，「他很可惡，真的很可惡，遵守交通規則有這麼難嗎？有這麼難嗎？」

陳母提到，陳男平時個性乖巧，騎重機時她也都交代兒子要注意安全，而兒子總是要他放心，「我不會飆車，我只是喜歡騎車而已」，但如今卻慘死輪下，也讓她相當崩潰。

▲陳母崩潰哭吼，「你還我兒子來」，畫面令人鼻酸。（圖／記者陳以昇攝）

此外，面對涂男毫無表示，陳母憤怒說道，「他道歉一千次我都不接受，我只要我孩子回來，我要道歉幹什麼，那個標誌這麼清楚，禁止左轉都沒看到嗎？」陳母還提到，兒子6月13日就要參加畢業典禮，但卻從此缺席，陳母也不禁淚崩，「我的孩子已經沒了，他毀了我兒子的一生」。

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