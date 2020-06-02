相戀1年多！她愛相隨學騎車　男友霸氣送61萬重機…卻遇奪命左轉雙雙慘死輪下

▲小倆口感情甜蜜，張女更為了愛學騎重機。（圖／翻攝陳男IG）

記者陳韻如／新北報導

新北市板橋區1日上午11時許發生一起死亡車禍，事發當時陳姓男子與張姓女友分騎重機，與一輛違規左轉的水泥預拌車發生碰撞，當場命喪輪下。據了解，小倆口相戀1年多，張女為了追隨陳男的愛好，學騎重機，而陳男更是霸氣的直接送一部給對方，2人感情相當甜蜜。

這起事件發生在1日上午11時3分，事發當時一輛水泥預拌車沿環河西路往土城方向行駛，卻貪圖方便，想要直接左轉進華江五路口，沒想到卻因此與陳男、張女發生碰撞，而巨大的撞擊力道讓陳男、張女當場遭捲入車輪底下喪命。

▲陳男砸61萬元買重機送女友，沒想到2人卻雙雙慘死輪下。（圖／翻攝陳男IG）

據了解，張女為了追隨陳男愛好學騎重機，陳男更是直接花了61萬買了一部杜卡迪696送給女友，讓2人能夠一同追風，享受奔馳的快感，儘管2人都必須打工償還車貸，但也都樂在其中，感情相當甜蜜。

此外，面對2人的離開，家屬情緒相當激動，張女母親更是數度淚崩哭喊，「我只想她回來」，而由於小倆口平時感情甜蜜，幾乎天天黏在一起，張母也表示，女兒會去學游泳想當救生員，也是因為男友畢業後預計在台北港工作，為了能夫唱婦隨所以報考。張母最後提告，希望能夠替2人辦冥婚，讓他們能夠一起一起走。

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