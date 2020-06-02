板橋重機情侶慘死…機車路權會見「一PTT問卦」怒了！嗆：這種態度叫恐嚇

▲情侶騎紅牌重機遇死劫，雙雙遭水泥車輾斃 。（圖／記者陳以昇攝）

記者戴若涵／綜合報導

新北市板橋區環河西路1日上午11許發生一起死亡車禍！一輛水泥預拌車違規左轉，導致22歲陳姓男騎士、21歲張姓女騎士因剎車不及當場撞進車底慘死，這起事件引發社會關注。台灣機車路權促進會見到一篇以「[問卦] 路權跟活著回家哪個重要啊？」為題的PTT文章，直言「這種態度叫恐嚇」。

該篇PTT文章內容提到，別人犯錯、違規，都是不對的，「只是你真的不知道什麼時候會有智障、會有瘋子，會有就是要給你違規的人」、「每次意外大家都講路權路權路權，可是說真的，當你被撞飛的那當下，你還會在乎那路權，還是早知道自己就減速慢一點點」，文末他也強調，「我這個完全不是鼓勵，或認為違規者就是對的喔，希望不會有人超譯」。

▲▼ 板橋重機情侶慘死，PTT問卦全文 。（圖／翻攝自PTT，下同）

台灣機車路權促進會一見到這篇文章，氣炸PO文，「『雖然你是綠燈啦』、『但是如果你不慢下來』、『什麼時候被撞死掉不知道喔』、『你想想是路權重要還是命重要呢？』」，直呼，「這個不叫防禦駕駛，這種態度叫恐嚇」。

PO文曝光後，不少網友也紛紛留言，「我就看那些說防衛駕駛的人平常會不會防衛駕駛」、「建議政府取消紅綠燈，反正它們會防禦性駕駛」、「我闖紅燈，你要讓我過，因為你會被我撞死，我有鈑金，你會七天回家你活該」、「不是被害者要防禦駕駛！不是你違規我負責閃！是所有人要防禦駕駛！」、「雖然你是被強姦的啦，但是如果你不穿那麼露，什麼時候被強姦不知道喔，你想想是性命重要還是穿好看重要，這種思維有沒有似曾相似」。

▲板橋2紅牌重機撞上違規左轉水泥車，情侶騎士慘死，車禍畫面曝光。（圖／記者陳以昇翻攝）

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