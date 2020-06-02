中國、新加坡將啟動「快捷通道」　恢復疫情後經貿往來

▲新加坡將與中國啟動快捷通道，重啟經貿人員往來。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

繼南韓、英國、德國後，因認為新冠肺炎疫情趨緩，中國大陸將於6月初，和新加坡啟動雙邊「快捷通道」。中國外交部發言人趙立堅表示，這是支持復工復產的重要舉措，也中方首個與東南亞國家建立的快捷通道，有助於恢復經貿往來，未來也將與各國繼續探討類似安排。

綜合《中新社》等官媒報導，參考中韓、中英等企業洽談、商務交流模式，中國外交部長羅照輝在日前與新加坡外交部常務秘書池偉強進行的視訊會議上，就應對新冠肺炎疫情，快捷通道建立和「一帶一路」等事宜進行討論，同意在做好疫情防控的前題下，於6月初啟動便利兩國商務人員交流的快捷通道。

▲中新快捷通道首波開放點包括上海、天津、重慶、江蘇、浙江、廣東等地。圖為上海浦東國際機場停機坪。（圖／記者李毓康攝）

趙立堅在昨日舉行的例行記者會上表示，中新「快捷通道」第一階段在中國上海、天津、重慶、江蘇、浙江、廣東等6省(市)同新加坡之間實施，雙方將視情逐步擴大通道適用範圍，並探討逐步恢復兩國間商業航班。

趙立堅說，所謂快捷通道是指，雙方有需要的商務和公務人員可通過對方負責接待的企業和政府機構提出申請，經主管部門審批同意後，相關人員可按規定申請簽證，經離境前健康監測和入境後檢疫檢測合格，得以縮短入境後的隔離時間。之後，將按閉環原則，全程接受有效防疫管理。

他還補充，目前中韓快捷通道實施過程相當順利，效果良好，中國也願意繼續和其他國家探討類似安排，為地區和世界經濟社會的恢復和發展提供助力。

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