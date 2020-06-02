影／新冠肺炎維持443例「還剩9人住院中」427人康復解除隔離

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（2）日公布國內無新增新冠肺炎個案，確診維持443例，除7人死亡，已經有427人解除隔離，僅有9人還在住院當中。指揮官陳時中表示，國內已經第51天沒有本土病例，本土相對安全。

▲疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）



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中央流行疫情指揮中心表示，國內無新增病例，昨(1)日新增188例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計通報72,507例(含71,484例排除)，其中443例確診，分別為352例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。確診個案中7人死亡，427人解除隔離，其餘持續住院隔離中。

指揮中心指出，全球累計6,300,389例確診，分布於187個國家/地區；病例數以美國1,838,598例、巴西514,849例、俄羅斯414,878例、英國276,332例及西班牙239,638例為多；病例中375,134例死亡，以美國106,403例、英國39,045例、義大利33,475例、巴西29,314例及法國28,833例為多。

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；出門若無法保持社交距離時，請全程佩戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

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