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開放「邊境解封、國際轉機」還要等！　陳時中：目前無時間表

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▲▼疾管署說明新冠肺炎疫情,中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（資料照／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心昨（1）日提出邊境解封相關規劃，分別提出四大標準和三類入境檢疫管理。對此，指揮官陳時中表示，目前都還只是規劃方向，還沒有固定的時間表；而在國際轉機方面，還要請機場公司和民航局提出旅客分流動線，才能進一步討論。

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不少人都在期盼台灣邊境解封，指揮中心表示，一直有在做評估，內部也有討論類似解封指數的標準，包括「疫情發生比例、檢驗量能、疫情資訊透明度和雙邊互惠」；莊人祥昨強調，對方一定有完整的疫情資訊透明，若要開放邊境的話，對方也需要對台灣有同等開放，雙方對疫情檢驗採檢，都能夠互信、有認證機制，才能互惠開放。

而在三類入境檢疫方面，目前第一類針對紐西蘭、帛琉做研判，因為他們病例發生數少，考慮入境後自主健康管理；第二類是越南、汶萊，考慮入境後檢疫5天，採檢陰性就自主健康管理；第三類則是日本、澳洲和泰國，因為這些國家病例數較多，管制措施可能會嚴格一點。

外界也相當關注邊境有條件開放何時定案？陳時中今表示，目前沒有固定時間表。而在國際轉機方面，副指揮官陳宗彥表示，因為從美洲到台灣，會有很多東南亞轉機客，轉機這塊請機場公司和民航局研究機場動線能不能把轉機旅客和出入境旅客作分流，如果可以，才能進一步討論是否可以開放轉機。

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