影／「口罩國家隊」轉打國際盃！　指揮中心：4個月共提供超過7億片

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（2）日表示，因應COVID-19疫情趨勢，為合理配置口罩需求，我國自今（109）年1月31日持續採行口罩徵用政策至5月底，並提升口罩產能，從日產271萬片提升至日產近2,000萬片，至今總計提供超過7億片口罩作為民眾民生使用。

▲口罩國家隊投入防疫！從日產271萬片提升至日產近2,000萬片。（圖／記者周宸亘攝）

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▲▼指揮中心物資組組長王美花說明口罩國家隊接下來要打國際盆。（圖／指揮中心提供）

指揮中心物資組組長王美花指出，另為落實公平性，我國首開全球之先，於2月6日實施口罩實名制，國人可在6千多家藥局/衛生所以健保卡購買口罩，並於3月21日及4月22日分別再開啟實名制2.0及3.0，民眾網路預購後於超商/超市領取，甚可直接在超商預購/領取，口罩購買數量，隨著日產能增加，從7天2片提高至14天9片。

鑒於國內疫情穩定趨緩，且庫存數量足以因應疫情周轉，台灣自6月1日起採定額徵用每日800萬片，其餘數量開放內銷或外銷，但口罩實名制仍繼續並行，讓口罩國家隊打國際盃之餘，國人仍買得到一片5元的台灣製（MIT）口罩，即起攜帶、郵寄或快遞至海外不再設限且不需申請輸出許可。

▲王美花提到，接下來將會針對申請查驗廠商取樣快驗，合格後由海關協助快速通關出口。（圖／指揮中心提供）

指揮中心表示，目前每日徵用800萬片，一旦口罩庫存量低於1億片，將提高徵用量至1,200萬片，未來將推動新的品管機制，以確保MIT品質形象，並輔導業者取得各國認證，將國內防疫物資產業推向國際市場。

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