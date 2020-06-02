中美科技戰太傷　中興通訊擬申請2000億銀行授信額度

▲中興通訊近年營運受中美貿易戰、科技戰影響甚深。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

在中美科技戰、新冠肺炎疫情影響和營收下降的背景下，大陸中興通訊2日發布公告稱，將於6月19日上午召開2019年度股東大會，並審議擬向中國銀行、國開行等分別申請200億元人民幣、40億美元的銀行授信額度。上述總額換算約合2037.86元新台幣，以挹注中興通訊營運需要。

中興通訊公告表示，6月19日的股東大會上，包括審議擬註冊發行中期票據的議案以及擬申請綜合授信額度的議案。其中，擬向中國銀行股份有限公司申請200億元人民幣的綜合授信額度、向國家開發銀行深圳市分行申請40億美元的綜合授信額度。

▲美中貿易戰示意圖。（圖／達志影像／美聯社）

據了解，綜合授信額度的主要內容包括貸款、承兌匯票、貼現、保函、信用證、保理、 貿易融資等。

另一方面，中興通訊還計畫用38億美元的額度，進行保值型衍生品投資，這同樣將提交股東大會審議。

根據日前中興通訊發布的2020年第一季業績報告，期間內公司營業收入為214.84億元人民幣，年減3.2%；歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤7.80億元人民幣，較去年同期下降9.6%；此外，中興通訊首季研發投入達32.41億元人民幣，佔營業收入比例為15.1%，較上年同期上升1.2個百分點。

值得注意的是，自中美爆發貿易爭端以來，美方對華為、中興通訊等中國大陸科技業的封鎖、限制，一直是外界關注焦點，甚至日本《讀賣新聞》5月下旬的報導也提及，日本擬考慮基於安全保障的風險，也排除華為、中興通訊等來源的採購。

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