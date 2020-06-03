呂捷表態6日會投票　妻被韓粉出征霸氣嗆：管你什麼粉！老娘養老虎啦

▲高雄補教名師呂捷於臉書表態6日會出門去投票，被韓粉視為挺罷韓人士。（組合圖／記者湯興漢、洪正達攝）

記者徐愷昕／綜合報導

高雄市長韓國瑜的罷免投票即將在6日登場，高雄補教名師呂捷2日就於臉書表示自己會去投票，由於高雄市長韓國瑜先前發聲，要支持者不要出來投票，只需出來監票，呂捷表態瞬間被視為「挺罷韓」，對此，他的妻子「武松」也受牽連、收到許多挺韓人士的威脅私訊，但她卻霸氣發文回嗆，「你要人間登出也不關我的事～管你什麼粉！」

2019年總統大選前，韓國瑜曾在直播談到台灣人才外移時，失言說出「鳳凰都飛走了，進來一大堆雞」，把外籍移工比喻成雞，引發各界撻伐。補教名師呂捷當時憶起已逝的父親，表示爸爸過去也遠赴阿拉伯打工，「對他們來說，我爸就是移工、我爸就是外勞、我爸就是『雞』」，最後更拿韓國瑜的名言向他喊話，「庶民總統…莫忘世上苦人多…」。

▲高雄補教名師呂捷於臉書表態6日會出門去投票。（圖／翻攝臉書《呂捷歷史-朕即天下》）

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近日剛好進入罷韓倒數階段，呂捷2日在臉書寫下，「自從我年滿20歲取得公民投票權之後，每一次我都有出來投票，這一次……也不例外」。此貼文一出，立馬被視為「挺罷韓」人士，不少韓粉甚至跑去私訊向他妻子「武松」說，「我不喜歡政治、我討厭政治、我對妳老公很失望…」等話。

對於自己莫名被出征，武松罷氣回應，「老實說…你發高燒了嗎？你喜歡什麼、討厭什麼關我屁事？還有….對我老公失望…我的男人為什麼要給妳希望！還是妳對我家胖子有慾望？」最後更直言威脅要退她粉的人，「你要人間登出也不關我的事～管你什麼粉，老娘養老虎的啦！」呂捷看到後也轉發愛妻貼文笑稱，「你怎麼怎麼怎麼會...傻到去出征武松？」

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▲呂捷妻子霸氣回應威脅她的韓粉。（圖／翻攝臉書《溫柔的獵人-武松養虎》）