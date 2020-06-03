　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

交大學聯會「補助300元車票」轉彎了！　4點聲明公開資金來源

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者黃翊婷／綜合報導

交大學聯會1日在臉書公告推出「返鄉陪媽媽專車」，由於時間點正好是在罷韓投票前兩天，引起韓粉以及藍營部分人士質疑。對此，交大學聯會刪除「車票補助300元」方案，並發表聲明表示，已經改成免費專車方案，費用將由過往的活動收入（例如音樂祭、夜市）支應，相關金流皆可備查。

▲▼國立交通大學,交大,交大校門口（圖／資料照）

▲交大學聯會更改專車方案，也希望外界不要過度聯想。（圖／ETtoday資料照）

「返鄉陪媽媽專車」原本是想鼓勵學生，在期末考及畢典前夕抽空回家陪伴家人，但時間確定在6月4日、6月5日這兩天，恰好就是高雄市長韓國瑜罷免投票（6日）前夕，加上專車「僅限定設籍高雄的同學搭乘」，動機難免惹人非議。國民黨高雄市議會黨團2日一早便召開記者會強烈質疑，認為交大學聯會背後動機不單純，而且一定要說清楚什麼是「車票補助300元」。

韓粉「杏仁哥」也質疑交大學聯會違反選罷法，隨後前往高雄地檢署按鈴提告。眼見專車方案爭議越滾越大，交大學聯會2日發表4點聲明澄清，改成推行免費專車，考量到6月7日仍有系所小畢典以及同學需求，最後決議將車票補助改為加發返程專車，協助同學們順利返校。

▲罷韓黃金週，岡山捷運站前民眾帶烏龜與蛇來諷刺韓國瑜 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲由於返鄉專車就在罷韓投票前兩天，因此引起部分人士質疑。（圖／記者吳奕靖攝）

而在這份4點聲明中，交大學聯會表示，之所以會發起返鄉專車是考慮到畢業典禮的時程以及期末考日期，會降低學生返鄉的意願，使用的經費則是由過往活動收入支應，一切使用都符合學生自治法規，並不是收受特定團體資金。

交大學聯會強調，針對現金300元的發放，經過討論後覺得無助於提升返鄉的誘因，於是改為回程客運作為因應，「議會認為鼓勵公民參與、降低同學回鄉門檻，為本屆交大學生聯合會之共識。因此，於年初大選期間，亦曾提供返鄉列車供同學搭乘。」

交大學聯會呼籲相關人士停止有違事實的臆測，學聯會行政團隊的每個預算項目以及金額，都受到學生議會嚴格審查與質詢，學期末也會依照決算再次逐項檢查，確保金流透明與永續經營，相關金流皆可備查，況且這次的專車方案是以服務同學為出發點，期盼外界不要多做臆測。

●好康來了！過期票券換東森幣！

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生兌換東森幣，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】

ET快訊
風田深夜當街撫摸直擊！　富二代女友起底周旋3天菜男星
振興三倍券怎麼領、怎麼用？　「四種使用攻略」一次就看懂
「黃氏兄弟」瑋瑋同志APP約砲！鹹濕對話曝　自爆16公分玩9
伊能靜18歲兒IG露餡真實性向！「把我掰直了」女裝長髮艷照掀
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

川普將動用軍隊！郁慕明363字要蔡英文二選一：美國人民或政府？

苗縣府6人找民代關說搶1科長缺　徐耀昌：再犯公布姓名、凍1年

痛斥蘇貞昌「甩鍋部屬」！資深媒體人150字開罵：垃圾院長

國民黨也推！藍營議員黃永昌臉書分享「振興三倍券」：創造千億效益

高雄打造「一心三線」區域觀光　網紅絕美拍照打卡！愛之鯨、白色貨櫃屋

軍中長官用「揪科」照三餐傳長輩圖！綠委：當自己兒子　Juiker最強功能曝

交大學聯會「補助300元車票」轉彎了！　4點聲明公開資金來源

川普將動用軍隊！郁慕明363字要蔡英文二選一：美國人民或政府？

苗縣府6人找民代關說搶1科長缺　徐耀昌：再犯公布姓名、凍1年

痛斥蘇貞昌「甩鍋部屬」！資深媒體人150字開罵：垃圾院長

重機情侶慘死！肇事司機0道歉...媽媽崩潰哭吼6次：還我兒子來

魯凱族廚師將海外廚藝帶回部落 5年後成為南台灣「最難預定餐廳」

1千變3000元！振興三倍劵懶人包 年前要用...中低收入戶政府直接送

振興券為何不直接給2000元？　蘇揆：有錢人放口袋會忘記消費

宥勝怒逼問：死在小孩面前你OK嗎？　老婆淚拒心臟手術「誰知道會不會出不來」

伊能靜被老公.婆婆虧「沒每天做飯」怒了　秦媽媽求生欲上線：秦昊把我帶歪！

街頭大調查！渣男渣女已經太多...到女友家開飛航、師追學生想嘿嘿

相戀3年...他街頭跳浪漫求婚火舞 下秒火燒玫瑰變出戒指：嫁給我

《創造營2020》水火舞台驚艷全場　女學員沾水甩頭髮...毛不易「我都看傻了」

罷韓成功會請韓國瑜當副主席 ？　柯文哲秒答：呵呵呵...想太多了吧

高雄打造「一心三線」區域觀光　網紅絕美拍照打卡！愛之鯨、白色貨櫃屋

軍中長官用「揪科」照三餐傳長輩圖！綠委：當自己兒子　Juiker最強功能曝

交大學聯會「補助300元車票」轉彎了！　4點聲明公開資金來源

川普將動用軍隊！郁慕明363字要蔡英文二選一：美國人民或政府？

苗縣府6人找民代關說搶1科長缺　徐耀昌：再犯公布姓名、凍1年

痛斥蘇貞昌「甩鍋部屬」！資深媒體人150字開罵：垃圾院長

罷韓投票倒數　發起人尹立驚爆：都還沒收到投票通知單

國民黨也推！藍營議員黃永昌臉書分享「振興三倍券」：創造千億效益

振興三倍券怎麼領、怎麼用？　「四種使用攻略」一次就看懂

沒收到罷韓投票單！女子詢問大樓管理員…竟被告知：那是隨機發的

「佛洛伊德之死」發酵　明州政府提起「民權訴訟」：改革警察文化

Tiffany嫁不了LVMH？　新冠肺炎、全美抗議潮成交易案隱憂

老闆約開房！長腿直播主「1000G嬌喘私密片」外洩　銷魂模樣被看光

資深護理長親身告白　「發現得了肺腺癌，才懂自己也需要被照顧」

台北花園大酒店、華山町住宿0元！振興三倍券+全台飯店優惠加碼盤點

高雄打造「一心三線」區域觀光　網紅絕美拍照打卡！愛之鯨、白色貨櫃屋

蔡正傑／改裝娃娃機台　小心賺不了錢又觸法

三度迎戰東奧！「跨欄一哥」陳傑Hold住跑步信念　挑戰金牌傳奇

美鎮暴警「棍打盟邦女記者」還盾擊攝影師！　澳洲總理下令調查

冷凍龍頭爆內鬥！直擊姪子、妹婿上門逼宮　德昌家族內鬨搶裕國經營權

巧遇「收信貓」連擊式暴力收件　郵差笑開懷...網：信不能看了啦

政治熱門新聞

請韓國瑜回北農？　柯文哲秒答

振興三倍券怎麼用？　一次看懂「四種使用攻略」

罷韓過關門檻提高！比市長選舉多1萬8643人

他「四字成語」狂發　酸爆蘇貞昌

尹立罷韓：都沒收到投票通知

斥蘇貞昌「甩鍋部屬」！資深媒體人開罵

沒收到罷韓通知　管理員稱：隨機發的

回家投票！台大學生會長3日發黃絲帶：別讓高雄人被「看不起」

少校開車低頭睡覺…陸軍官校回應了！

駐德代表逐句翻譯打臉陳佩琪！

蘇貞昌「隨你高興用」　網：好像直銷大會

三倍券去好市多換現金　政院回應

國民黨也推！藍營議員黃永昌臉書分享「振興三倍券」：創造千億效益

蘇貞昌：三倍券若有任何破綻 「唯唐鳳是問」

更多熱門

相關新聞

沒收到罷韓通知　管理員稱：隨機發的

沒收到罷韓通知　管理員稱：隨機發的

罷韓投票日期接近，不少高雄民眾陸續收到投票通知單。不過，一名女子住在社區大樓，看其他住戶拿到通知單，唯獨缺了她，讓她感到相當疑惑，跑去詢問管理員，竟得到「投票通知書是隨機的」這種離譜答案，讓她氣炸上網查資訊，準備公開這起事件。

回家投票！台大學生會長3日發黃絲帶：別讓高雄人被「看不起」

回家投票！台大學生會長3日發黃絲帶：別讓高雄人被「看不起」

罷韓過關門檻提高！比市長選舉多1萬8643人

罷韓過關門檻提高！比市長選舉多1萬8643人

門檻提高！57萬4996同意票才能罷韓

門檻提高！57萬4996同意票才能罷韓

交大推返鄉專車被韓粉告　林俊憲點出原因

交大推返鄉專車被韓粉告　林俊憲點出原因

關鍵字：

交大罷韓

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／機車高速撞上路肩貨車！騎士腦漿濺出慘死

尼克突公開道歉「我傷害了Ashly」

WHO錄音檔外洩！官員怨「中國拖延資訊」

下體「詭彎45°」！2寶爸嘆：壞壞只能同個姿勢…一脫褲醫驚呆了

即／美退出WHO　譚德塞「一句話」回應

五月天只唱67分鐘挨罵　阿信537字還原

陳時中妻子超狂身份曝光！　阿中「第一眼就被電到了」

百萬網紅怒轟美妝品牌廣告不實　離職員工親揭內幕

已婚5566小刀「進出正妹豪宅」被拍

6重點秒懂三倍券好處！陳嘉行打臉「發現金6000」

夏宇童認愛孫協志！　曝媽媽反應：她希望我有穩定的家

請韓國瑜回北農？　柯文哲秒答

軍官低頭沉睡　行駛國道開自駕

國巨前高層睡美魔女人妻　身分起底「常上媒體版面」

伊能靜18歲兒IG露餡真實性向！女裝艷照掀家變

更多

最夯影音

更多
重機情侶慘死！肇事司機0道歉...媽媽崩潰哭吼6次：還我兒子來

重機情侶慘死！肇事司機0道歉...媽媽崩潰哭吼6次：還我兒子來
魯凱族廚師將海外廚藝帶回部落 5年後成為南台灣「最難預定餐廳」

魯凱族廚師將海外廚藝帶回部落 5年後成為南台灣「最難預定餐廳」

1千變3000元！振興三倍劵懶人包 年前要用...中低收入戶政府直接送

1千變3000元！振興三倍劵懶人包 年前要用...中低收入戶政府直接送

振興券為何不直接給2000元？　蘇揆：有錢人放口袋會忘記消費

振興券為何不直接給2000元？　蘇揆：有錢人放口袋會忘記消費

宥勝怒逼問：死在小孩面前你OK嗎？　老婆淚拒心臟手術「誰知道會不會出不來」

宥勝怒逼問：死在小孩面前你OK嗎？　老婆淚拒心臟手術「誰知道會不會出不來」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面