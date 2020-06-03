交大學聯會「補助300元車票」轉彎了！　4點聲明公開資金來源

記者黃翊婷／綜合報導

交大學聯會1日在臉書公告推出「返鄉陪媽媽專車」，由於時間點正好是在罷韓投票前兩天，引起韓粉以及藍營部分人士質疑。對此，交大學聯會刪除「車票補助300元」方案，並發表聲明表示，已經改成免費專車方案，費用將由過往的活動收入（例如音樂祭、夜市）支應，相關金流皆可備查。

▲交大學聯會更改專車方案，也希望外界不要過度聯想。（圖／ETtoday資料照）

「返鄉陪媽媽專車」原本是想鼓勵學生，在期末考及畢典前夕抽空回家陪伴家人，但時間確定在6月4日、6月5日這兩天，恰好就是高雄市長韓國瑜罷免投票（6日）前夕，加上專車「僅限定設籍高雄的同學搭乘」，動機難免惹人非議。國民黨高雄市議會黨團2日一早便召開記者會強烈質疑，認為交大學聯會背後動機不單純，而且一定要說清楚什麼是「車票補助300元」。

韓粉「杏仁哥」也質疑交大學聯會違反選罷法，隨後前往高雄地檢署按鈴提告。眼見專車方案爭議越滾越大，交大學聯會2日發表4點聲明澄清，改成推行免費專車，考量到6月7日仍有系所小畢典以及同學需求，最後決議將車票補助改為加發返程專車，協助同學們順利返校。

▲由於返鄉專車就在罷韓投票前兩天，因此引起部分人士質疑。（圖／記者吳奕靖攝）

而在這份4點聲明中，交大學聯會表示，之所以會發起返鄉專車是考慮到畢業典禮的時程以及期末考日期，會降低學生返鄉的意願，使用的經費則是由過往活動收入支應，一切使用都符合學生自治法規，並不是收受特定團體資金。

交大學聯會強調，針對現金300元的發放，經過討論後覺得無助於提升返鄉的誘因，於是改為回程客運作為因應，「議會認為鼓勵公民參與、降低同學回鄉門檻，為本屆交大學生聯合會之共識。因此，於年初大選期間，亦曾提供返鄉列車供同學搭乘。」

交大學聯會呼籲相關人士停止有違事實的臆測，學聯會行政團隊的每個預算項目以及金額，都受到學生議會嚴格審查與質詢，學期末也會依照決算再次逐項檢查，確保金流透明與永續經營，相關金流皆可備查，況且這次的專車方案是以服務同學為出發點，期盼外界不要多做臆測。

●好康來了！過期票券換東森幣！

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生兌換東森幣，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】