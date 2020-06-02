沒收到罷韓投票單！女子詢問大樓管理員…竟被告知：那是隨機發的

▲女子沒收到投票通知書，問管理員竟得到「通知書是隨機的」這種答案。（示意圖／ETtoday資料照）

記者柯振中／綜合報導

罷韓投票日期接近，不少高雄民眾陸續收到投票通知單。不過，一名女子住在社區大樓，看其他住戶拿到通知單，唯獨缺了她，讓她感到相當疑惑，跑去詢問管理員，竟得到「投票通知書是隨機的」這種離譜答案，讓她氣炸上網查資訊，準備公開這起事件。

一名女子在臉書社團「公民割草行動」上抱怨，朋友許久都沒收到投票通知單，跑去詢問管理員，沒想到管理員卻回應「投票通知書是隨機的，沒收到就是沒有喔」，離譜的答案讓人翻白眼，「這可以舉發他吧！太過分了！」

▲女子曾表達投票意願，卻沒收到通知書。（示意圖／ETtoday資料照）



此外，女子還補充，朋友住的社區大樓裡，有不少住戶表明「沒有投票意願」，但奇怪的是，這些住戶都收到了投票通知書，只有表達「有投票意願」的住戶沒收到，令人相當生氣。

眾人看完貼文，紛紛氣炸留言，「第一次聽到憲法賦予人民的權利是隨機的欸」、「直接調監視器，看是里長沒發還是被管理員A下來」、「下去當面問一次，開錄影，應該就可以得到不同答案了。」

依據《公職人員選舉罷免法》第56條規定，政黨及任何人，不得有妨害其他政黨或候選人競選活動、也不得妨害其他政黨或其他人從事罷免活動，違者將依照第110條規定，處以新台幣50萬元以上，500萬元以下罰鍰，若制止仍不聽，可以連續處罰。

►美容大王「夏日鎮靜神水」超低價！免費送眼霜～

►有沒有過期的票券，點這邊讓你的過期票「復活」！