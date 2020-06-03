罷韓投票倒數　發起人尹立驚爆：到今天都沒收到投票通知單

圖文／鏡週刊

高雄市長韓國瑜的罷免投票即將在本週六（6日）登場，但身為「罷韓四君子」的尹立今（2日）卻在臉書po文表示，他到現在都還未收到投票通知單，由於先前曾傳出投票通知單被跨區發送的情事，有網友質疑是否是挺韓的里長還在奧步？尹立直言：「真的無法理解」。

根據中選會規定，投票通知單應於投票日前2日送到選舉人手中，不過在一般情況下，許多里長一拿到就會開始發放，最快在選舉前2週民眾就會陸續收到投票通知單。

距離高雄市長韓國瑜的罷免投票日還有4天，大多數高雄民眾已陸續收到自己的投票通知單，也因此有不少民眾發現這次的鄰里投票所跟上次選舉有些微異動。

「罷韓四君子」Wecare高雄發起人尹立今下午卻在臉書po文指出：「全台灣都知道我是罷韓推動者，然後到今天我都沒收到投票通知單。」雖然民眾可以直接在網路上查到自己的投票資訊，但有網友則擔心，長輩們若沒有收到通知單，也不會上網查，是否就有可能沒去投票了。

有些網友在尹立的po文底下留言，自己或是親戚朋友到現在也還沒收到，由於日前高雄市選委會坦言，投票通知單寄發過程有出包，有些民眾的投票地點「被印錯了」，還有人連收到2次單，甚至傳出有住小港的民眾通知單竟被寄到鳳山，讓部分網友質疑，是高市府螺絲鬆了，或是有挺韓的里長還在奧步？對於至今仍未收到投票通知單，尹立無奈直言：「真的無法理解。」



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