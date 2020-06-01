聽到老闆的祕密...司機和秘書偷買股票撈70萬！吐錢換緩刑

▲國巨董座陳泰銘的秘書和司機因為偷聽到公司併購消息買股獲利而吃官司。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

國巨集團董事長陳泰銘的王姓女秘書、薛姓司機，2016年到2017年間，因為工作時分別聽到老闆準備併購多家企業，王女和薛男分別告知老公、兄嫂進場買股，共計獲利近70萬元，案經檢察官起訴後，王女等4人都認罪繳回犯駔所得，台北地院依《證交法》內線交易罪，給予4人各緩刑2到3年，各要繳3到10萬元到公庫。

北檢起訴指出，陳泰銘的王姓女秘書，2016年底在辦公室聽到老闆和別人討論，國巨集團投資的奇力新、旺詮公司將要合併，馬上和徐姓丈夫討論，分別下單購買奇力新、旺詮。

薛姓司機則是隔年、2017年初，在車上聽到老闆和人講電話提到合併案後，也告訴同住的兄嫂這項利多消息，進場購買旺詮股票，等到合併消息公告後，這2路親友團賣股獲利共40萬多元。

另外，王姓女秘書在2017年間，又在和徐姓丈夫閒聊時，透露國巨將併購美磊、帛漢、君耀的重大訊息，徐姓丈夫另外買賣美磊、帛漢、君耀股票獲利18萬元；薛姓司機也是在開車時因為聽到老闆準備併購，買賣君耀獲利11萬多元。

案經台北地檢署檢察官陳立儒在2020年2月間起訴後，王姓女秘書和丈夫、薛姓司機和兄嫂都坦承利用偷聽來的內線消息買股獲利，4人並繳回犯罪所得共近70萬元，台北地院5月判決，考量4人犯後態度，給予緩刑2年到3年不等，且各要支付公庫3萬到10萬元不等。可上訴。

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