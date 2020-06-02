1個月前用餐沒折價　「美式餐廳VIP」男客暴衝狂飆中英國罵挨告

▲張姓男子自稱是VIP常客，因服務生沒幫他做折扣，飆罵「You fucked up」和中文髒話被起訴。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

從事電子業的張姓男子，去年跨年夜時到台北市中山區某知名美式餐廳用晚餐時，當眾飆罵2名服務生「You fucked up」、「操你媽」，其他客人看不下去錄影給店家當證據，張男辯稱自己是VIP常客，因為1個多月前，服務生沒有依折價券幫他折扣消費，所以說服務生「搞砸了」，並非辱罵，台北地檢署檢察官不採信，2日依公然侮辱起訴張男。

據了解，事發的美式餐廳員工多認識這名50多歲的張姓男子，還曾有服務生因為被張男投訴態度不佳，被迫調到其他分店；張男挨告後解釋，他之所以會在2019年12月31日晚餐時間，在餐廳內飆罵，也是因為之前服務生結帳態度不佳。

▲店內其他客人看不下去，錄下張男惡形給餐廳服務生當提告證據。（示意圖／取自Pixabay）

張男辯稱，他每個禮拜到這間餐廳消費1、2次，是餐廳的VIP，事發前1個多月，他帶著折價券去消費，但餐廳服務生沒有幫他做折扣，所以他對那名服務生說「You fucked up」，是指先前結帳時搞砸了，剛好那天，先前被調店的服務生也回到店內，就一起被他指責。

檢察官調查，張男所說的折扣糾紛，源於他只把折價券給其他的服務生看，到了結帳時卻沒再出示，雙方因此發生衝突，當時店經理出面調解，已經根據折價券再次幫張男結帳打折，但張男在1個多月後，當著全店客人面前，對2名曾被他抱怨服務態度的服務生，接連飆罵「You fucked up」、「操你媽」、「王八蛋」，顯然不是單純的在指責，足以使服務生感到難堪，因此依公然侮辱罪嫌將他起訴。

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