舊車報廢卻收到未定檢罰單　銷售員坦承偷賣中古VOLVO賺差價

▲張姓女銷售員騙客戶幫忙把舊車報廢，實際上拿去中古市場轉賣牟利。（示意圖為資料照／記者陳崑福翻攝）

記者劉昌松／台北報導

張姓女車輛銷售員，去年幫客戶處理舊車時，佯稱車輛老舊，只能報廢，並給了客戶5萬元報廢獎勵金，但過了2個月，客戶卻收到舊車未定期檢驗的罰單，一查發現舊車車籍還在，只是換了主人，張女挨告詐欺後坦承，一時貪心，把車子拿去中古市場賣掉賺差價，並賠償客戶達成和解，台北地檢署1日處分張女緩起訴2年，要繳公庫2萬元。

2019年6月間，張女賣了1輛LEXUS房車給客戶的同時，答應幫客戶把舊車VOLVO處理掉，客戶認為自己的舊車車況很好，應該可以賣得不錯，但張女回報客戶，車齡老舊，已經沒什麼殘值，因此幫客戶拿去報廢，並把報廢獎勵金5萬元交給客戶。

但是2個月後，客戶突然收到舊車未定檢罰單，拿去問張女怎麼辦，張女說這是車主自己要負責的，客戶拿去監理站繳罰金時，順便查了一下，發現車子根本沒報廢，已經登記在別人名下了，客戶一怒委託律師具狀提告。張女到案坦承把客戶的舊車以不到10萬元拿去賣了，已經向客戶認錯並賠償和解，檢察官因此依詐欺罪將張女處分緩起訴，處分期間2年，並且要在6個月內繳交公庫2萬元。

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