日本鬆綁4國入境限制台灣未列其中　林為洲：外交部不夠積極

▲國民黨團總召林為洲。（圖／記者黃國霖攝）

記者楊蕓／台北報導

根據日本《讀賣新聞》報導，日本政府考慮鬆綁4國入境管制，台灣卻未被列入。國民黨團總召林為洲1日受訪時直言外交部不夠積極，似乎沒有針對如何逐漸恢復航權、交流的工作超前部署。

日本讀賣新聞報導，日本政府正考慮鬆綁因應新冠肺炎的入境管制措施，將泰國、越南、澳洲、紐西蘭等列入首波適用名單，但這次被國際公認成功防疫的台灣，卻未被列入。外交部發言人歐江安回應，經外交部及駐日本代表處向日方瞭解，日本政府目前尚在研議相關措施中，並未正式確定名單，後續仍需綜合評估疫情發展趨勢。

林為洲表示，台灣跟日本關係友好，未被列入首波名單他有點意外，沒有邦交關係導致交涉間接，也許是原因之一，但林為洲也認為此事凸顯外交部不夠積極，似乎沒有針對如何逐漸恢復航權、交流的工作超前部署和積極爭取。

林為洲表示，很多國家已經在考慮針對防疫做的好的國家，協議縮短旅客居家檢疫的時間，或是配套措施如雙陰篩檢通過即可不用居家隔離等，並讓商務客可以逐步恢復，有很多可以去考量的，跟其他防疫做得好的國家，不是現在死板板，去回都要14天隔離。

林為洲指出，越南目前維持零死亡，防疫做的不比台灣差，但目前越南台商與台灣的商務仍全面停止，他認為，外交部更應積極與越南洽商，研議降低居家檢疫時間或配套措施，讓商務先逐步開放，否則對於經濟的衝擊將會往後遞延。