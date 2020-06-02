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台灣疫情過後蔬果外銷　立法院顧問蘇清泉訪長農企業

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▲立法院顧問蘇清泉院長與屏東縣林氏宗親會副理事長林育先拜訪長龍農產股份有限公司蔡長龍 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲立法院顧問蘇清泉院長（左二 ）與屏東縣林氏宗親會副理事長林育先（右）拜訪長龍農產股份有限公司蔡長龍 （右二），關心台灣疫情過後農特產品外銷情形 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

立法院顧問蘇清泉院長率同特助曾煜超、屏東縣林氏宗親會副理事長林育先，到屏東長治農科園區的長龍農產股份有限公司拜訪屏東縣商業會理事長蔡長龍，雙方就台灣水果銷往中國大陸進行意見交流，達成全力拋棄意識型態，替農民水果找出路，支持辛苦農民的共識。

蔡長龍也是長龍農產股份有限公司董事長，長龍農產於1995年成立，主要營業項目是進出口生鮮的水果蔬菜和水產品，經營兩岸果品運銷已經15年，每年農產內外銷上千噸，總產值達新台幣3億元。他也是現任屏東縣商業會理事長、海峽兩岸果蔬事業交流發展協會理事長。

龍農產公司佔地5千坪的長，是全台前3名的農企業，每年外銷優質台灣水果到兩岸四地與世界各地，因為這次疫情也衝擊外銷產業。

蘇清泉拜訪時，蔡長龍表示，今年台灣外銷蔬果，與去年同期相比減少超過50%，但要感謝政府與全體醫療團隊的防疫，讓台灣疫情趨緩，但全球各地仍在疫情當中，對今年的外銷狀況，還是存在很多不確數，感到憂心忡忡。

蘇清泉院長表示，台灣水果聞名世界，但常常因為受天災、病蟲害及季節性，導致產量不穩定，所以外銷非常辛苦，產業經營又常常因為被貼標籤，或受意識形態影響，常常受到黨派制肘，台灣產業經營非常辛苦，尤其ECFA中五種輸往中國水果是免稅，對我們非常重要，大家應該拋棄意識型態，全力支持辛苦的農民。

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