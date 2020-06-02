疫情過後清涼小幸福滋味　屏東看守所紅豆冰淇淋餅熱銷　

▲屏東看守所今年推出紅豆冰淇淋餅，消費者佳評如潮 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

為協助受刑人學習一技之長，屏東看守所紅豆NI繼2019年推出紅豆餅後，目前推出冰淇淋紅豆餅，試吃期間，佳評如潮，希望在疫情過後，為民眾帶來涼爽的小幸福。

▲▼紅豆冰淇淋餅。

屏東看守所紅豆NI從2019年6月起，與萬丹鄉農會共同研發製作暖呼呼的紅豆餅，並邀請到許常德為紅豆NI拍攝宣傳微廣告，而許常德在拍攝過程中，感受到屏東看守所衷心想要協助受刑人自立更生的熱情，不僅積極協助紅豆NI技訓班的開設，還為紅豆NI編寫品牌主題曲，更陸續到高雄的駁二特區參加的紅豆NI首賣、到屏東公園支持紅豆NI自主監外作業首航，以及到法務部支持更生人出獄後首次公開宣傳活動，從南到北跑透透大力支持，也讓紅豆餅一開賣就取得好成績。

▲▼紅豆放淇淋餅外包裝。

但最近受到天氣轉熱及疫情因素，紅豆餅銷售量受到微許影響，紅豆NI也趁著生意慘淡之際，轉而研發清涼消暑的冰淇淋紅豆餅，希望在疫情過後，為民眾帶來涼爽的小幸福。

看守所祕書吳聲明說，從熱食轉做冰品，最大的困難就是保存問題，傳統紅豆餅在煎烤過程中，需要的是耐心、穩定，控制溫度，慢慢地完成每一顆成品。但是製作冰淇淋紅豆餅需要和時間賽跑，從冰淇淋桶離開冰箱的那一刻起，就開始面臨融化問題

學員小凌說：「煎好的餅殼要立刻送進冷凍庫保鮮，冰淇淋包好後也要立刻送回冷凍庫，什麼步驟都要快，但是不能亂，不然成品就泡湯了」。

為了給消費者最好的享受，紅豆NI依然是選用上好的日本麵粉，加入台灣在地老牌的冰淇淋，並定期抽樣成品送至國立大學的檢驗與驗證中心檢驗生菌數及大腸桿菌，確保食品安全無虞。而淇淋紅豆餅，上月下旬試賣以來，佳評不斷，一周內賣出2000個，目前還有4000個等待出貨，讓參與學員重新感受到自信及希望。訂購專線：08-7782163

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