毒品犯勒戒獄中竟氣喘病癱　家屬求國賠敗訴確定

▲男子因氣喘導致缺氧全身癱瘓，最後死亡，請求國賠敗訴確定。此為示意圖。（圖／123RF）



記者吳銘峯／台北報導

古姓男子10年前在屏東看守所觀察勒戒，卻因氣喘病引發缺氧性腦病變，成了植物人，全身癱瘓4年後過世。家屬質疑所內管理員未即時交付氣管擴張劑，具有過失，因此請求國賠1381萬餘元。法院審理期間2度判准國賠，但最高法院採信更二審見解，17日認定看守所無過失，不用國家賠償確定。

判決指出，古男因吸毒在2010年4月15日被送進屏東看守所觀察勒戒，當晚就曾因氣喘發作送醫；未料古男在同年5月12日晚間11時許再度氣喘，管理員先僅給予1次氣管擴張劑。但古男相隔不到3分鐘又再度發作，他在舍房內按報告燈、再度要求藥劑時，管理員未能及時送達，最後古男腦部缺氧昏迷，同房收容人按報告燈求救，古男才被緊急送醫。

救護車抵達看守所前，管理員還須先把古男的手銬、腳鐐打開，並換上衣物，才將古男送上救護車。但古男抵達醫院治療後，因腦部缺氧過久，最後成為植物人，全身癱瘓。古男家屬認為看守所延誤送醫才會造成癱瘓，因此提出國家賠償訴訟，認為古男受有1381萬餘元的損失，並先就其中的500萬元請求賠償。

古男癱瘓4年多後，2014年底過世。至於家屬提出的國賠訴訟，一審未准，二審改認定看守所延誤送醫，判准國賠400萬餘元，更一審也認定看守所過失，判准204萬餘元，但高雄高分院的更二審合議庭審理後，認為古男入所時並未準備自己的專用藥物，再加上看守所也沒有專門的人員、設備可以急救，無法對古男急救。因此更二審改認定看守所無過失，又逆轉改判不須國賠。家屬上訴最高法院，最高法院採信更二審見解，17日駁回家屬上訴，看守所不用國賠確定。