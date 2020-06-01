明知違規！水泥車「死亡左轉」輾斃重機情侶　對屍下跪道歉…坦承：我貪圖方便

▲水泥預拌車違規左轉輾斃重機情侶，駕駛事後坦承，自己為了貪快才違規，對於車禍也相當懊悔。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳以昇、陳韻如／新北報導

新北市板橋1日上午11時許發生一起2死車禍案件，一輛水泥預拌車違規左轉，導致分別騎著2輛紅牌重機直行的一對情侶閃避不及，直衝車底，當場命喪輪下。水泥預拌車駕駛事後向警方坦承，自己知道該路段禁止左轉，但為了貪圖方便，看到沒車就直接轉了，未料卻釀成大禍，自己也感到相當懊悔。

這起事故發生在1日上午11時3分，當時一輛水泥預拌車沿環河西路往土城方向行駛，卻違規左轉，導致直行的陳姓男子與其張姓女友閃避不及，當場撞進水泥車底，雙雙遭輾斃。

▲▼板橋紅牌重機撞上水泥車，情侶騎士慘死，瞬間畫面曝光。（圖／記者陳以昇翻攝）

水泥預拌車駕駛事後向警方坦承，自己知道該路段禁止左轉，但因為工作的工地就在一旁，左轉就能抵達，其懶得直行再迴轉，為了節省時間，看到對向沒車就直接轉了，等到發現後就已來不及，自己也相當懊悔。

此外，據現場人員表示，死者家屬趕抵現場時情緒相當激動，崩潰痛哭，而肇事駕駛見狀也感到相當懊悔，並在離開現場前，向2名死者下跪道歉。至於詳細的車禍原因，仍有待警方進一步調查釐清。

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