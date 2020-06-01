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口罩正式解禁！中衛宣布最新價格　「1片超過5元」…2色系將率先生產

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▲▼口罩大全。（圖／翻攝中衛臉書）

▲中衛宣布口罩最新售價，彩色口罩 （單色素面款）定價一盒50片，售價300元。（圖／翻攝中衛臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

中央因應新冠肺炎疫情趨緩，宣布口罩6月1日解禁可以自由買賣，老牌醫療口罩大廠中國衛生材料生產中心股份有限公司1日公布新售價，彩色口罩 （單色素面款）定價一盒50片，售價300元，而預計本周將會生產「酷黑」以及「天空藍」兩款口罩。

中衛表示，因為疫情的影響，口罩的原物料飆漲，光是5月漲幅就高達160%，連最關鍵防病毒的「熔噴布」都漲。中衛1日公布售價，彩色口罩 (單色素面款)定價一盒50片，售價300元，且預計本周會生產「酷黑」以及「天空藍」兩款口罩。

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▲中衛口罩從6月起除政府徵收外，全數用在內銷。（圖／中衛提供）

▲中衛表示，本周將會生產「酷黑」以及「天空藍」兩款口罩。（圖／中衛提供）

中衛提到，目前為止每天的口罩產量約又70至75萬片，其中的45%由政府所徵用，其餘的產量則會自行販售，初步會以滿足內銷需求為主，而目前實體通路包含屈臣氏、康是美、杏一等，電商通路則有momo、PChome、博客來、Yahoo、墊腳石等。

此外，華新醫材也同步宣布售價，平面型醫用口罩一盒50片，建議售價則是349元，而此價格適用於6月1日至6月30日。華新醫材另外表示，由於6月份每日產量仍有40%須配合政府徵收，尚無法全面供貨。

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