蔡壁如酸簡舒培多關心市政：別當高雄市國民黨議員幫韓找工作

▲蔡壁如。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲夫人陳佩琪因「逆時中」發文，被台北市議員簡舒培質疑拉低北市府團隊表現，憤而在1日透過臉書槓上簡舒培，怒嗆「現在更進一步要市長跟我離婚？」對此，過去曾在柯市府團隊的民眾黨立委蔡壁如直言，總質詢時間寶貴，「選民選給她當民意代表，應該是要關心台北市政」；她還諷刺簡，不要當一個高雄市國民黨的議員。

陳佩琪1日晚間在臉書po文，「對不起，我搞錯了，簡議員說不是針對我昨天以醫生身分在臉書的發文，而是說我不適格當市長夫人」，之後則反問，「所以您這次要發文市長室請市長離婚？還是市長不離婚就罷免他？記得妳幾年前發文到聯醫公關室問，為什麼公益活動都請陳佩琪而沒請郝市長夫人？現在更進一步要市長跟我離婚？」

對於簡舒培槓上陳佩琪，蔡壁如表示，一個民意代表，總質詢時間應該是非常寶貴，選民選給他一個民意代表出來應該是要關心台北市的市政，而不是當一個高雄市國民黨的議員。

蔡壁如說，陳佩琪自己就是市民，一個民意代表在市議會總質詢殿堂上去講一個市民，她應該是心有所感，當然也會去抒發不滿。還是那句話，民意代表應該去關心的是台北市的市政監督台北市的市政，而不是去監督某個人。

蔡璧如接著還諷刺，「她（簡舒培）不是在幫韓國瑜找工作嗎？她又開始關心起韓國瑜」，過去也是民進黨硬把韓國瑜從北農總經理拉下來，現在又很關心他，是要幫他找工作嗎？