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陳佩琪態度逆轉「我搞錯了」　下一句開嗆「現在要我跟市長離婚？」

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▲▼陳佩琪又發文開嗆。（圖／翻攝陳佩琪臉書）

▲陳佩琪又發文開嗆。（圖／翻攝陳佩琪臉書）

記者蔡文鈴／台北報導

台北市長柯文哲夫人陳佩琪因「逆時中」發文，被台北市議員簡舒培質疑拉低北市府團隊表現，憤而在1日透過臉書槓上簡舒培，怒嗆可以行文到總院「把我FIRE掉」，晚間又二度發文再嗆「現在是要我跟市長離婚？」

陳佩琪臉書開頭認錯，「對不起，我搞錯了，簡議員說不是針對我昨天以醫生身分在臉書的發文，而是說我不適格當市長夫人」，之後則反問，「所以您這次要發文市長室請市長離婚？還是市長不離婚就罷免他？記得妳幾年前發文到聯醫公關室問，為什麼公益活動都請陳佩琪而沒請郝市長夫人？現在更進一步要市長跟我離婚？」

貼文發完後，陳佩琪火力全開在留言處表示，「我當醫生這麼久， 幾個晚上不睡覺都活得好好的， 第二天照常工作， 等簡議員說明我不適格的原因， 我紅杏出牆？」

針對簡舒培質疑「逆時中」言論拉低市政團隊表現，陳佩琪傍晚在臉書發文嗆簡舒培，「請問簡議員市府花多少錢請我陳佩琪在市府擔任什麼職位？我的言論跟市府有什麼關係？」並指出，自己在聯醫有公務員薪水，本身是高考及格的公務員醫師。

陳佩琪不滿反擊，若聯醫是歸市府管，聯醫的醫師不准對外發表言論， 「或是我的言論有錯誤之處，請議員或議會行文給總院院長和人評會，請總院FIRE掉我，通過了，我不會說一句，也不會再議，立刻By議員指令打包走人。」

之後，陳佩琪至台北市議會議長陳錦祥臉書留言，「我是聯醫的陳佩琪醫師，想藉此管道跟議長表明市民最嚴正的抗議，我的臉書若書寫若有錯誤或市民有冒犯市府之處，請議員或議長上法院告我或請聯醫開除我即可，倘無錯誤，議員在議會殿堂上公然羞辱市民， 請問議長我有何管道伸張自己權力？」

▲▼陳佩琪。（圖／翻攝陳佩琪臉書）

▲陳佩琪。（圖／翻攝陳佩琪臉書）

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台北市長夫人陳佩琪近日臉書發文「逆時中」，引起不少議論，台北市議員簡舒培為此在市議會上質疑，陳佩琪的言論是否拉低市府團隊的表現。對此，柯文哲無奈回應，不可能要求完全不講話，但會請陳佩琪少說話。

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