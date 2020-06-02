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叫陳佩琪不要寫臉書？柯文哲：我根本不敢有「管」的念頭

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▲▼台北市議會市政總質詢,柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲夫人陳佩琪因「逆時中」發文，被台北市議員簡舒培質疑拉低北市府團隊表現，憤而在1日透過臉書槓上簡舒培，有不少網友要柯文哲管管太太。對此，柯文哲2日中午在臉書回應，他根本不敢有「管」的念頭，不是因為PTT(怕太太)，「而是這種觀念真的很迂腐」。

柯文哲說，很多人勸他回家叫陳佩琪不要寫臉書了，他想必須要回應一下，說實話，他根本不敢有「管」的念頭，不是因為PTT(怕太太)，而是這種觀念真的很迂腐；叫某人回家管管太太，是把太太視為先生的附屬品，不准太太獨立思考、不准她說出心裡的話，言行都要以先生為「天」。

柯文哲指出，「但陳佩琪念的書不比我少、賺的錢還比我多。過去30多年，我忙著工作，佩琪幾乎是一個人養大三個孩子。所以陳佩琪不只是柯文哲的太太，也是一位獨立的女性、是學有專精的小兒科醫生，她在臉書發表的意見，是基於她的醫療專業，應受到基本的尊重。」

柯文哲強調，台灣是有言論自由的成熟社會，陳佩琪當然可以發表個人意見，她的想法可以被討論，被批評，但不應該被帶進議會，作為政治攻防的題材。 　 柯文哲認為，陳佩琪會這麼生氣，是因為她被議員批評「拉低市政團隊的成績」、還說「陳佩琪在市長配偶這個角色上完全不適格，嚴重影響台北市政府的形象」，把她基於醫療專業提出的見解與台北市政混為一談。 

「太太不是先生的附屬品」，柯文哲強調，適不適格當市長夫人，不是議員說了算，做為台北市長，他尊重議員的問政權；做為陳佩琪的先生，他也要呼籲議員，尊重他的太太，每位女性都是獨立個體，她的發言權與自主空間，不是議員或先生說了算。 　　 

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